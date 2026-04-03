Про це заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП, голова підкомітету з питань вугільної промисловості Михайло Бондар.

За його словами, на тлі зростання глобального попиту на вугілля через подорожчання енергоресурсів, ситуація в українській вугільній галузі погіршується через внутрішні проблеми. Він наголосив, що паралельно в Україні фіксується втручання приватних структур у роботу державних підприємств.

«В зв'язку з тим, я звернувся до Міністерства енергетики з питанням, щоб вони дали оцінку тому всьому, що робиться на Львівсько-Волинському вугільному басейні з втручанням приватних структур, впливу на державні шахти, розкрадання вугілля, схематози, які там існують», – заявив депутат.

За його словами, ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою, оскільки йдеться не лише про економічні проблеми, а про системні зловживання, які впливають на роботу всієї галузі.

Бондар повідомив, що планує винести це питання на розгляд профільного підкомітету та комітету після отримання офіційної відповіді від Міненерго.

Окремо він звернув увагу на резонансні факти, пов’язані з блокуванням роботи збагачувальної фабрики.

«Я думаю, що багато хто з вас вже бачив про взяття правоохоронними органами одного з помічників народного депутата, а депутат є членом нашого комітету, на Львівщині, по розкраданню вугілля, по блокуванню збагачувальної фабрики, яка фактично, коли буде блокована, не дасть можливості працювати шахтам, тому що ця вугільна продукція буде не конкурентноздатною», – зазначив він.

Депутат також підкреслив, що подібні дії безпосередньо впливають на фінансовий стан шахтарів.

«Але мене дуже вразило, що напередодні оцього вручення підозри, член нашого комітету якраз так буро-яро з трибуни захищав шахтарів, а виявилося в кінцевому результаті, що йдуть розкрадання вугільної продукції, відповідно, і ця вугільна продукція не продається, не декларується, а зароблені гроші, які мали би виплачуватися шахтарям як заробітна платня», – наголосив Бондар.

Він додав, що така ситуація підриває не лише галузь, а й довіру до державних інституцій.

На думку депутата, в умовах підготовки до нового опалювального сезону роль вугільної галузі залишається критично важливою.

«І я нагадаю, що вже треба починати підготовку до нового ОЗП 26-27, і вугільна галузь має зайняти основне місце в цьому питанні якраз підготовки», – підсумував Бондар.

Раніше нардеп Михайло Волинець зазначив, що блокування роботи таких підприємств, як ЦЗФ «Червоноградська», створює ризики не лише для видобутку, а й для стабільності всієї енергосистеми.