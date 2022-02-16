Тиск інформаційних загроз: Шмигаль поскаржився, що інвестори виводять капітал з України

Тиск інформаційних загроз: Шмигаль поскаржився, що інвестори виводять капітал з України

За його словами, для нашої економіки на сьогодні немає реальних макрозагроз щодо коливання курсу чи збільшення інфляції.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що понад три місяці Україна перебуває під колосальним інформаційним тиском. Тому постійні розмови про вторгнення РФ негативно впливають на нашу економіку.

Про це очільник Кабміну сказав під час телемарафону з нагоди Дня Єднання у середу, 16 лютого.

Прем'єр назвав головні виклики, які стоять зараз перед Україною:

гібридна війна;

газовий шантаж Росії, від якого страждає вся Європа;

кібератаки;

часткова енергозалежність України,

тиск на гривню через інформаційні атаки;

додаткові ризики для інвестицій;

панічні атаки та загрози іншого характеру.

Також Шмигаль звернув особливу увагу на серйозний економічний виклик, адже на тлі інформації про ймовірне вторгнення інвестори намагаються вивести свій капітал із України.

"Це тисне на курс долара, НБУ вживає заходів. Ми отримуємо частковий, доволі великий відтік інвестицій. Значні ресурси Нацбанку витрачаються на утримання стабільності (курсу гривні — Ред.)", — каже прем'єр.

За його словами, для нашої економіки на сьогодні немає реальних макрозагроз щодо коливання курсу чи збільшення інфляції. Зокрема, в Україні високі золотовалютні запаси та рекордний рівень ВВП.

Раніше Денис Шмигаль заявив про успішне блокування "Північного потоку-2".

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