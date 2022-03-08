"Тиск переходить всі межі": у Росії влаштували істерику через нові санкції США

"Тиск переходить всі межі": у Росії влаштували істерику через нові санкції США

У РФ невдоволені новими санкціями США.

У Росії обурились через нові санкції США щодо заборони імпорту російських енергоносіїв. Окупанти заявили, що це нібито "переходить усі межі".

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Про це йдеться у заяві посольства РФ у США.

У РФ заявили, що "санкційний тиск перейшов усі межі". Також Росія почала погрожувати тим, що у США нібито через санкції виростуть ціни на енергоносії.

Зазначимо, що США повністю відмовлять від російських енергоносіїв до 22 квітня.

Нагадаємо, що 8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу. Заборона імпорту нафти та газу з Росії має потужну двопартійну підтримку США, сказав Байден.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за рішення про заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, також закликав інші країни наслідувати цей приклад.

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