Тиснуть санкції: Білорусь хоче виплачувати борги за єврооблігаціями в нацвалюті

Білорусь виконуватиме боргові зобовʼязання щодо єврооблігацій у білоруських рублях, бо не може провести платежі в інвалюті у звʼязку із західними санкціями.

Уряд Білорусі вирішив, що розраховуватиметься за своїми зобовʼязаннями перед Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та "Північним інвестиційним банком" (СІБ) у білоруських рублях.

Про це з посиланням на повідомлення Ради міністрів Республіки Білорусь пише Інтерфакс-Україна.

"Цей захід вимушений і зумовлений неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій", — йдеться у повідомленні пресслужби Радміну.

Відповідно до рішення влади, виконання боргових зобовʼязань з державних цінних паперів, розміщених на зовнішніх фінансових ринках, здійснюватиметься у білоруських рублях за курсом Нацбанку на дату платежу.

В обігу перебуває пʼять випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та "Ренесанс Капітал". У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.

Нагадаємо, рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Росії через неотримання інвесторами виплат за єврооблігації. 27 червня закінчився строк для виплати 100 мільйонів доларів прострочених платежів по державних облігаціях.

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