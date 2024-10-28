Тисяча гривень кожному від Зеленського: як це вплине на економіку та де візьмуть гроші

В Україні від 1 грудня стартує нова соціальна програма, яка буде спрямована на те, щоб допомогти сім'ям. Витрачання додаткових 30 млрд грн відбувається на тлі щойно ухвалених важких рішень про підвищення податків і запозичень.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ініціативу президанта Володимира Зеленського.

Зеленський доручив уряду впровадити від 1 жовтня нову програму, яку зможе на собі відчути кожна родина України. Програма "Є-підтримка" призначена як для дорослих, так і для дітей.

З його слів, наразі на всіх рівнях держава готується до найближчих місяців, зокрема й до зими. Крім системних речей, будуть рішення, які ухвалено для підтримки людей.

"Тисяча гривень на людину — на сім'ю це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки — це "Укрзалізниця". Українські лікарські засоби", — пояснив Зеленський.

Доки користувачі Інтернету створюють меми та жартують, економісти критикують. Мовляв, від такої щедрості для економіки нічого не зміниться.

Що кажуть експерти

Печерним популізмом і неефективним витрачання ресурсів назвав таке рішення Зеленського Сергій Фурса, інвестиційний банкір.

"Це намагання задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК. Ні, це не могло бути використаним на армію. Це буде йти з тої частини бюджету, що призначена "не на сектор оборони", - зазначив експерт.

Фурса прогнозує, що таке розкидання грошей може призвести до інфляції й цікавиться, як на це відреагує Нацбанк, який з нею бореться.

У Нацбанку рішення президента не коментували.

Роман Сульжик, фінансист, ексбанкір JP Morgan і Deutsche Bank вважає, що кошти, які Україні виділяють партнери, можна було б витратити набагато ефективніше - платити 200 тисяч грн на місяць пожиттєво кожному, хто отримав інвалідність під час бойових дій, захищаючи країну або виплачувати гроші родинам військових.

"Це було б правильно, і показувало б, що влада розуміє, що найбільший стрес в суспільстві наразі як раз тому, що люди бояться йти в армію - частково тому, що не вірять, що їх, або їхні родини хтось підтримає, якщо вони принесуть себе в жертву заради всіх нас", - говорить Роман Сульжик.

Кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у коментарі "Суспільному" сказав, що, на його думку, мета ініціативи Зеленського — дати громадянам змогу протриматися, маючи певні ресурси, на тлі спроб РФ завдати суттєвої шкоди вітчизняній енергетиці.

"Це відбувається одразу після інформації щодо отримання зовнішньої допомоги і, скоріш за все, це питання було погоджено з партнерами, що так ця допомога буде витрачатись не суто на військові цілі, а також на підтримку громадян України", — сказав Ус.

Він зауважив, що поки що не було чіткої заяви уряду, що кошти на ініціативу підуть саме з зовнішньої допомоги.

Парламент не має достатньо повноважень, щоб заборонити видавати гроші українцям за ініціативою президента Володимира Зеленського. Для цього потрібен окремий закон, або ж подібні видатки можна наперед передбачати у державному бюджеті. Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав народний депутат від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин.

"В Кабінеті міністрів, я думаю, були також шоковані цією пропозицією президента, яка, до речі, не є в його компетенції. Вони були не менше шоковані, оскільки вони могли запропонувати місце чи інвестицію, яка б мала набагато більший (важіль впливу – ред.), або набагато більший мультиплікаційний ефект для економіки. Звичайно, що це правильно давати кошти людям, які малозабезпечені, оскільки вони в основному не заощаджують, і ті кошти повертаються одразу в економіку. Тому часом ми говорили, що треба піднімати пенсії людям", - сказав він.

Народний депутат вважає, що роздавання грошей позитивно не позначиться на економіці. В той же час, це може мати й соціальні наслідки. Рущишин каже, що це рішення "абсурдне".

Як відкрити карту, щоб отримати тисячу від Зеленського

У застосунку вашого банку відкрийте картку для виплати Національного кешбеку — це може бути як віртуальна, так і фізична картка. Якщо ви користуєтеся картками від кількох банків, ви можете долучити всі їх до програми.

Переконайтеся, що всі картки підключені до програми "Національний кешбек".

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На що можна витратити тисячу Зеленського

Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, включаючи комунальні послуги, книги, квитки "Укрзалізниці", лікарські засоби тощо. Також передбачена можливість задонатити ці гроші на підтримку Збройних Сил України.

Нагадаємо:

2008 року тоді премʼєр-міністерка України Юлія Тимошенко направила по 1000 грн особам, які втратили кошти у радянському "Сбєрбанку СРСР". Тоді на виплати було витрачено 5 млрд грн.

2012 року це рішення "змавпував" Віктор Янукович, в народі цю ініціативу одразу прозвали "Вітіною тисячею".

Потім українці вже отримували тисячу гривень від держави, яку неформально називали "Вовиною тисячею", а офіційно "єПідтримка". Це було 2021 року у розпал пандемії ковіду. Гроші виділяли повністю вакцинованим українцям на віртуальні платіжні картки через "Дію".

Тоді уряд виділив на це 8 млрд. Кошти програми можна було витратити лише на книжки, послуги у сфері культури, спорту чи пасажирських перевезень.

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