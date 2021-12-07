Тисяча гривень за вакцинацію: в Мінцифри назвали головну умову для отримання коштів

Кількість щеплених та тих, хто отримав електронні сертифікати, суттєво відрізняється.

Обов'язковою умовою для отримання тисячі гривень за вакцинацію є COVID-сертифікат саме у застосунку "Дія". Без нього отримати кошти за програмою "єПідтримка" щеплені українці не зможуть.

Про це розповів ТСН.ua віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Однією з умов отримання виплат по програмі "єПідтримка" буде наявність "зеленого" COVID-сертифікату в застосунку "Дія". За статистикою ми бачимо, що частина українців, які вакцинувалися, ще не встигли отримати свій цифровий сертифікат. Тому ми активно закликаємо вакцинованих громадян вже зараз, до старту програми, потурбувалися про його генерацію", — говорить Федоров.

Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні повний курс щеплення від коронавірусу зробили вже майже 12 млн українців. Утім, за даними Мінцифри, лише 7,7 млн вакцинованих отримали "жовті" чи "зелені" електронні COVID-сертифікати за допомогою "Дії". Тож у міністерстві побоюються, що решта користувачів генеруватиме їх саме у перші дні від старту програми "єПідтримка" — і це створить додаткове навантаження на систему.

"У день старту програми очікуємо мільйони різних запитів — і щодо послуги 1000 грн, і отримання сертифікатів. За нашими прогнозами, це буде рекорд за об'ємом трафіку в державних продуктах. Тому наразі робимо все, щоб система працювала стабільно і не було збоїв", — наголошує Михайло Федоров.

Як згенерувати СOVID-сертифікат у застосунку "Дія"

Завантажте Дію з App Store, Google Play, AppGallery чи за посиланням go.diia.app. та авторизуйтеся. Натисніть "Додати документ" на головному екрані або виберіть "COVID-сертифікати" в послугах. Поставте галочку, щоб надати згоду на передачу медичних даних. Якщо лікар коректно вніс інформацію про вакцинацію у медичну систему, ваш документ зʼявиться за декілька секунд. Отримати електронний COVID-сертифікат можна і з ID-карткою, і з паспортом-книжечкою. Потрібно лише авторизуватися через BankID.

Нагадаємо, програма "єПідтримка" стартує 19 грудня та триватиме упродовж наступного року. Скористатися коштами можна буде протягом чотирьох місяців після дня їхнього надходження.

Тисячу гривень зможуть отримати усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримали щеплення. Витратити її можна буде на кіно, театри, книги, спортзали, залізничні чи авіаподорожі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.