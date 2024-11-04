Тисяча від президента: хто її не отримає та чому українці від неї відмовляються

Тисячу гривень від президента Зеленського можна буде використати до кінця 2025 року.

ТСН.ua зібрав відомості про нововведення щодо цієї допомоги українським сім'ям станом на 4 листопада.

Хто не отримає грошей

Як йдеться у матеріалі "РБК Україна" українці, що перебувають за межами країни, будуть позбавлені цієї підтримки.

"Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхнє перерахування проводитиметься після верифікації місця розташування претендента", – йдеться у публікації.

Варто зауважити, що повністю юридично оформити програму виділення тисячі гривень допомоги (тобто ухвалити відповідне рішення Кабміну) планують до середини листопада. Відповідно, громадяни України матимуть час до 1 грудня задля оформлення картки "Національний кешбек".

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Як повідомляв ТСН.ua раніше, тисячу гривень будуть нараховувати на картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити в “Дії”.Заявку на отримання коштів можна буде подати застосунок впродовж трьох місяців зими – грудня, січня та лютого.

25 жовтня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка". Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, залізничних квитків чи ліків українського виробництва.

"Тисячу від Зеленського" можна буде отримати у відділенні "Укрпошти"

Це стосується тих громадян, котрі не мають доступу до застосунку "Дія".

Як розповіла пресслужба Мінекономіки на запит УНН, наразі міністерство розробляє такий механізм. Як пояснили в міністерстві, через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і метою Президента України Володимира Зеленського та уряду є підтримка кожної людини. "Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон", – пояснили у відомстві. Зокрема, там зауважили, що кожна людина отримає допомогу: як дорослі, так і діти. Адже один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. "Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти – для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", – повідомили в Мінекономіки.

Несподіване пояснення про виділення тисячі гривень кожному українцеві

Заявку на отримання коштів можна буде подати протягом зими, витратити впродовж 2025 року. Оплатити можна буде лише українські товари й послуги, йдеться у сюжеті кореспондента ТСН.ua Дмитра Фурдака.

"Ті, хто потребує цих коштів, вони зможуть сплатити за послуги з ЖКХ, вони зможуть купити ліки українського виробництва. Ті люди, яким не потрібні ці кошти, вони зможуть витратити їх на армію. Не забуваємо, що наші військові теж є громадянами України, вони також отримають по тисячі гривень", – каже народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Водночас у масштабах держави виплачені гроші – крапля в морі, тож вони не матимуть ані негативного, ані позитивного впливу на економіку, каже старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

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"Україна і так щороку має величезний дефіцит бюджету – це близько 1,5 трильйона гривень на рік, які покриваються коштами донорів і розміщенням облігацій. На тлі цих 1,5 трлн грн, якщо ми візьмемо оцінку, скільки людей скористаються – 15 млн, тобто отримають 15 млрд грн, то це всього один відсоток, то з цієї точки зору це не має сенсу", – каже економіст.

Тож програма "Зимова єПідтримка" може мати й інші цілі, припускає заступниця голови фінансового комітету парламенту.

"Мені здається, це моя особиста думка, я її транслюю не як представник нашої фракції, а як просто народний депутат. Це спроба обрахувати кількість населення на території нашої держави", – заявила Ольга Василевська-Смаглюк.

Чому ці гроші не витратять на будівництво фортифікацій

Гроші, які виплачуватимуть українцям надали партнери задля проведення соцвиплат. Тому потратити їх на інші цілі, зокрема, на будівництво фортифікацій, неможливо. Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради Леся Забуранна в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Всі до єдиної гривні кошти, які нам дають міжнародні партнери мають чітку спрямованість. Ми не можемо кошти, які нам дали на соціальні видатки витратити на будівництво фортифікацій. Це не можливо, тому що ми отримуємо транші з дуже чітким цільовим призначенням”, - наголосила вона.

Розширений перелік витрат для тисяч і від Зеленського

Нараховану за програмою зимової "єПідтримки" 1000 гривень українці зможуть витратити на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

Про це розповіла перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час спільної з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшко зустрічі з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків.

"1000 грн "єПідтримки" надійде українцям на картку "Національного кешбеку". Це зекономить час і ресурс, адже система "Національного кешбеку" вже побудована і пройшла всі випробування. Люди отримали перші виплати кешбеку та навіть почали його витрачати. Наразі кошти за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Ми хочемо доповнити перелік витрат, на які може бути спрямована 1000 грн "єПідтримки", можливістю придбання ліків та медичних виробів українського виробництва", – зазначила Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко розповіла, що до програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Тому розширення переліку можливих витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не тільки пересічних українців, яким необхідні ліки, а й вітчизняних фармацевтичних виробників.

Зокрема, програма "єПідтримка" буде розповсюджуватись на всіх українців – як дорослих, так і дітей. Особливу увагу акцентують на тому, щоб кошти за програмою зимової "єПідтримки" змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які "проживають у зонах високого воєнного ризику".

Урядовиця також нагадала, що під час дії попередньої програми "єПідтримка" та програми допомоги у розмірі 6500 грн у 2021-2022 роках, українці витратили понад 500 мільйонів гривень на медикаменти.

Чому українці проти виплат однієї тисячі кожному

На сайті президента України Володимира Зеленського з’явилися три петиції, в яких українці просять скасувати рішення про виплату 1000 грн соціальної допомоги, яку передбачено новою програмою "єПідтримка".

На це звернув увагу в п’ятницю, 1 листопада, народний депутат Ярослав Железняк.

Ініціаторкою однієї з них є 79-річна пенсіонерка, яка, попри мізерну пенсію 3395 грн, вважає недоцільним витрачати кошти таким чином. Натомість вона пропонує спрямувати гроші на виготовлення зброї, яка під час війни потрібна для перемоги України.

Інша авторка петиції також пропонує віддати ці гроші на потреби українських захисників. Водночас вона зазначила, що скористатися виплатою зможуть лише власники смартфонів, тобто дорогих мобільних телефонів. Це, на її думку, порушує 24 статтю Конституції, а саме створює обмеження за майновим станом.

Ще один автор петиції запропонував перенаправити кошти з програми “єПідтримка” на фінансування реабілітаційних заходів для ветеранів війни. За його словами, виплата 1000 гривень усім українцям не буде ефективною.

Нагадаємо, на Прикарпатті шахраї ошукали 52-річну жительку Долини на майже 19 000 гривень. Злочинці представились банківськими працівниками.

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