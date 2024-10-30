Тисяча від Зеленського: чому ці кошти не потратять на будівництво фортифікацій — роз’яснення

На ініційовану президентом Зеленським нову соціальну програму, за якою українцям будуть виплачувати 1000 гривень, передбачено кошти, надані партнерами саме для соціальних виплат. Тому потратити їх на інші цілі, зокрема, на будівництво фортифікацій, неможливо.

Таке роз’яснення зробила заступниця голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради, народна депутатка Леся Забуранна в ефірі телеканалу “Київ24”.

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“Всі до єдиної гривні кошти, які нам дають міжнародні партнери мають чітку спрямованість. Ми не можемо кошти, які нам дали на соціальні видатки витратити на будівництво фортифікацій. Це не можливо, тому що ми отримуємо транші з дуже чітким цільовим призначенням”, - наголосила вона.

Нагадаємо, 25 жовтня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка". Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, залізничних квитків чи ліків українського виробництва.

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