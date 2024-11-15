Тисяча від Зеленського: коли можна буде отримати гроші та на що витратити

Вже від 1 грудня в Україні запустять програму зимової "єПідтримки". Кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати послуг і товарів.

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського від 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів", - повідомив він.

До 15 листопада Кабмін ухвалював порядок реалізації цього проєкту: як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.

"Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини", - продовжив він.

Кошти можна витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, а також - на підтримку української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду.

Нагадаємо, 25 жовтня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка". Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, залізничних квитків чи ліків українського виробництва.

Читайте також:

Кожному – по 1000 грн! Зеленський анонсував нову програму підтримки українців