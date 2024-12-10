"Тисяча від Зеленського": стало відомо, скільки українців вже подали заяви на отримання допомоги

Кошти за програмою "Зимова єПідтримка" можна буде витратити до кінця 2025 року.

Через "Дію" українці вже подали більше ніж 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка", і ця кількість продовжує зростати.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

До кінця 2025 року кошти за програмою "Зимова єПідтримка" можна буде використати на ліки, комунальні, медичні та освітні послуги, а також на донати для ЗСУ.

Зараз допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти на товари та послуги, що їх надає національний поштовий оператор.

З цього часу до програми приєднуються банки-партнери. Цей варіант спрямований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Для отримання коштів достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє спеціальний рахунок для зарахування коштів.

Нагадаємо, раінше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як правильно передати "тисячу Зеленського" на ЗСУ. Так, зробити це можна за допомогою офіційно зареєстрованих українських благодійних фондів.

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