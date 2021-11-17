Тисяча від Зеленського вакцинованим українцям: Шмигаль назвав умови та терміни дії програми

Програма запрацює від 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.

Анонсована президентом Володимиром Зеленським програма щодо виплати тисячі гривень українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, дозволить підтримати малий та середній бізнес, який постраждав через пандемію. Кошти будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію".

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 листопада під час засідання уряду.

Очільник Кабміну також назвав умови дії програми:

Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію".

Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком тощо.

Приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі.

Програма запрацює від 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.

3 млрд грн спрямовуємо на програму цьогоріч та ще 3 млрд грн — на початку наступного з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету.

Жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватися не буде. Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.

Нагадаємо, 15 листопада у зверненні до українців президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, яка передбачатиме приємні бонуси для вакцинованих українців. У такий спосіб глава держави сподівається не тільки залучити більшу кількість українців до вакцинації, але й допомогти сферам економіки, які переживають важкі часи через карантин, зумовлений пандемією коронавірусу.

Тисяча від Зеленського: виплата буде направлена на підтримку культури, мандрів та спорту