Тисяча за вакцинацію: на що українців найчастіше витрачають "ковідні" гроші

Тисяча за вакцинацію: на що українців найчастіше витрачають "ковідні" гроші

Українці витратили вже 2,3 млрд грн, отриманих у межах програми "єПідтримка".

Програмою "єПідтримка", завдяки які можна отримати 1000 грн за вакцинацію від COVID-19, вже скористалися майже 8 млн українців.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Станом на сьогодні на картки українців перераховано 7,9 млрд грн. 2,3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

Так, найчастіше українців тратили "ковідну" тисячу на:

книжкові магазини – 828 млн грн;

кінотеатри – 554 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 284 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 273 млн грн;

спорт – 263 млн грн;

ліки - 133 млн грн.

Нагадаємо, 19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка". Повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни почали отримувати 1000 грн. Витратити ці кошти можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. А людям від шістдесяти років - ще і на ліки.

Сьогодні, 2 лютого, виплату "ковідної" тисячі поширили на українців від 14 років та розширили перелік товарів та послуг для витрачання коштів.

Також президент Володимир Зеленський обіцяв, що у межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення.