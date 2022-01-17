Тисяча за вакцинацію: понад 8 млн українців відкрили картки в банках для отримання коштів

Тисяча за вакцинацію: понад 8 млн українців відкрили картки в банках для отримання коштів

Українці витратили понад 1,3 мільярда гривень.

Вже понад вісім мільйонів українців відкрили картки в банках для отримання коштів у межах програми "єПідтримка".

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українці витратили понад 1,3 мільярда гривень. Протягом останніх двох тижнів - понад 600 тисяч гривень. Найбільше витрачають на книжки, кіно та залізничні квитки.

Крім того, сім мільйонів людей подали заявки до "Дії" на отримання коштів за повний курс щеплення.

Нагадаємо, від другої половини січня люди старші за 60 років зможуть витратити гроші на придбання ліків. Тисячу гривень за вакцинацію можна оформити у восьми банках країни.

Як повідомлялося, в Україні можуть запустити нову програму "єСубсидія" за аналогією з програмою виплати грошей за вакцинацію "єПідтримка". Влада планує активно розвивати програму "єПідтримка". Він пообіцяв, що "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками і продуктами.

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