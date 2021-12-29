Тисяча за вакцинацію: скільки українців вже скористалося програмою "єПідтримка"

Тисяча за вакцинацію: скільки українців вже скористалося програмою "єПідтримка"

На реалізацію програми спрямували 3 мільярди гривень.

Тисяча за вакцинацію. Програмою "єПідтримка" вже скористалися 6,5 млн українців, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 29 грудня.

Так, наразі до програми "єПідтримка" залучено шість банків. Ще 13 українських фінансових установ готуються долучитися до послуги.

Нагадаємо, кожен, хто щепився двома дозами вакцини, має можливість через додаток "Дія" отримати від держави тисячу гривень. Кошти можна витратити на книжки, відвідування театру чи кінотеатру, квитки на літак чи потяг, абонемент до фітнес-клубу.

Так, подати заявку можна у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".

Як отримати виплату за вакцинацію:

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.

Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.

Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою. Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.