Тисяча за вакцинацію: у Мінцифри повідомили, скільки українців записалися на пілот програми "єПідтримка"

Тисяча за вакцинацію: у Мінцифри повідомили, скільки українців записалися на пілот програми "єПідтримка"

Пілот стартував 13 грудня, а від 19 грудня послуга стане доступною усім, хто має "зелений" сертифікат.

Два мільйони українців записалися на пілот програми "єПідтримка" аби отримати тисячу гривень за вакцинацію, заявили в Міністерстві цифрової трансформації.

Також читайте Як отримати тисячу за вакцинацію: покрокова інструкція від Мінцифри

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 15 грудня.

Зазначається, що за першу добу понад 160 тисяч заявок подали в додатку "Дія". У міністерстві кажуть, що кількість заявок на отримання коштів зростає щогодини.

Нагадаємо, кошти почнуть надходити від 19 грудня. А витратити їх можна буде на спортзал, книги, театри та кінотеатри. А людям від шістдесяти років - ще і на ліки.

Так, подати заявку можна буде у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".

Як отримати виплату за вакцинацію:

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.

Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.

Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою. Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.