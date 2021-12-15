Тисяча за вакцинацію: в одному з українських банків назвали дату виплати

Тисяча за вакцинацію: в одному з українських банків назвали дату виплати

Перші зарахування коштів можуть відбутися вже у п’ятницю, 17 грудня.

Співзасновник monobank Олег Гороховський пообіцяв, що зарахування коштів на оформлені у цій фінансовій установі віртуальні картки для виплати 1000 гривень вакцинованим українцям, відбудуться вже у п’ятницю, 17 грудня.

Про це він написав у середу, 15 грудня, у своєму Telegram-каналі.

За словами Гороховського, перші пілотні виплати вже протестували.

“Всі, хто подав заявку при тестуванні виплат у Дії, отримають гроші вже цієї п'ятниці, а коли тест завершиться, клієнти Моно, як я писав раніше, отримуватимуть виплати миттєво після подачі заявки”, - запевнив банкір.

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Він також зауважив, що клієнти monobank оформили 1,1 млн карток для виплати тисячі за вакцинацію.

“Крім того, ми готуємо забійні пакетні пропозиції від партнерів, щоб ви могли витратити цю 1000 гривень на один клік і з вигодою для себе”, – написав Гороховський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про успішний старт пілотного проєкту щодо виплати тисячі гривень за вакцинацію, відзначивши, що банківські установи відкрили уже понад 1,7 млн віртуальних карток, на які будуть зараховані кошти.

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