Тисяча за вакцинацію: від сьогодні в Україні стартує пілотна версія "єПідтримки" в "Дії"

Тисяча за вакцинацію: від сьогодні в Україні стартує пілотна версія "єПідтримки" в "Дії"

Від 19 грудня послуга стане доступною усім, хто має "зелений" сертифікат.

Тисяча гривень від держави. Сьогодні в пілотному режимі стартує "єПідтримка" в "Дії". Гроші за повну вакцинацію від коронавірусу поки отримають лише ті, хто попередньо записався на тестування бетаверсії.

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Про те, як це працює, розповіди в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 грудня.

Так, спершу в застосунку згенеруйте сертифікат про вакцинацію. Далі - перейтіть у розділ "Послуги" і натисніть пункт "єПідтримка". Після цього обираєте з поданого переліку той банк, через який ви хочете отримати виплату. "Дія" перенаправить вас в обраний банк для генерування віртуальної карти та поверне назад у застосунок. Оформлення картки безоплатне. Гроші мають надійти на неї впродовж двох днів. "Ковідну тисячу" треба буде витратити за 4 місяці. Інакше - гроші повернуться державі.

А витратити їх можна буде в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах, на квитки "Укрзалізниці" та внутрішні авіарейси. Також можна придбати квитки на концерти. Зняти гроші готівкою або переказати на іншу картку - не вийде.

Зазначається, що тестування бетаверсії триватиме майже тиждень, а вже від 19 грудня послуга стане доступною усім, хто має "зелений" сертифікат.

Так, подати заявку можна буде у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".

Як отримати виплату за вакцинацію:

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.

Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.

Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою. Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте надходження грошей.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.