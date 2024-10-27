Тисяча Зеленського: економіст оцінив наслідки рішення для економіки

На думку Василя Фурмана, такі заходи матимуть позитивний ефект для української економіки.

Президент Володимир Зеленський доручив запровадити з 1 грудня нову програму допомоги, за якою кожен громадянин України зможе отримати 1 тисячу гривень, але витратити гроші можна лише на українські товари та послуги.

Економіст, член ради НБУ Василь Фурман оцінив наслідки такого рішення для української економіки, передає "24 канал".

Також читайте Очільник НБУ озвучив прогноз щодо змін курсу валют в Україні

"Я вважаю, що кошти, які витрачаються у нашій державі на підтримку українського виробника, є завжди зі знаком "плюс". Під час великої війни запровадили низку різних програм, що однозначно додають свій мультиплікаційний ефект в економічному зростанні та зростанні ВВП", – каже Василь Фурман.

На його думку, такі заходи матимуть позитивний ефект для української економіки.

"Особисто я підтримую такі заходи і виступаю за те, щоб було більше програм, які можуть розширювати підтримку українських виробників, яким це дуже потрібно в час війни", – підсумував він.

Нагажаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – по тисячі гривень на людину від 1 грудня.

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, звідки візьмуть гроші на виплати.

Натомість користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на ідею виплат.

ТСН.ua з'ясовував, хто і коли може отримати та куди їх витратити.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.