"Тисяча Зеленського" прийде не всім: хто, коли отримає гроші і на що їх можна витратити

1000 гривень від держави! З початком зими українцям хочуть зробити подаруночок – кожен повинен отримати по одній тисячі гривень. В народі заплановану виплату вже охрестили "вовиною тисячею", бо ж були вже колись "юліна" та "вітіна".

Хто і коли може отримати кошти і головне – на що їх можна буде витратити – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

"Вовина тисяча"

Від 1 грудня українці отримають 1000 грн. Про це заявив президент Володимир Зеленський, анонсуючи нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. В народі заплановану виплату вже охрестили "вовиною тисячею".

Планується, що по 1000 грн через програму "єПідтримка" отримають усі українці – дорослі і діти. Тобто родина з п’яти осіб матиме додаткових 5 000 грн. Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг.

Реакція мережі на 1000 грн

Рішення президента Володимира Зеленського щодо виплати всім громадянам України по тисячі гривень викликало неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Лідери суспільної думки, публічні особи та просто користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на таку ідею. Всі перли українців можна назвати однією фразою – "Кінець епохи бідності".

Однак, найчастіше коментатори у соціальних мережах говорять про невиправданий крок президента, оскільки 1000 грн – не надто велика сума для допомоги, але в масштабах країни – значні витрати, які могли б бути використані з більшою користю під час повномасштабної війни. Дехто вважає недоцільним виплачувати кошти усім українцям, таким чином зрівнявши тих, хто дійсно потребує допомоги, з достатньо заможними людьми.

Найчастіше у цьому контексті згадують так звану "юліну тисячу" – популістські виплати часів прем’єр-міністерки Юлії Тимошенко, якими начебто мали покриватися втрати вкладникам ще радянського "Ощадбанку":

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"Президенту, очевидно, важливіше піар і якісь електоральні бонуси від самих упоротих, які ті гроші спустять на пиво. Тому із тумбочки дістали ідею, яка пахла популізмом та нафталіном ще в часи Юлії Тимошенко. От тепер я вірю, що штаби "Слуг народу" готуються до виборів, що дурні. Цікаво, на що вони сподіваються, якщо лише за цієї каденції втрачено скільки територій та людей? І що цікаво – навіть ті, де цифри за "слуг" і президента були за 90%. В нинішні часи вся ця Вовина тисяча – ніяка не допомога. Це піар на крові і відкушування і так обмеженого ресурсу на оборону".

Водночас дехто згадує й нещодавній приклад — програму "єПідтримка" під час карантину через коронавірусну інфекцію, яка мала стимулювати громадян до вакцинації. Щоправда, і в цьому разі коментатори звертають увагу на знецінення гривні 2024 року порівняно з валютою 2021 року. В одному з аналізів коментатор припускає, що цієї допомоги одному господарству вистачить на лічені дні, а головними бенефіціарами цих виплат стануть супермаркети продуктів, онлайнказино та ДТЕК, оскільки найбільша стаття непродовольчих витрат домогосподарств – це комунальні платежі, в яких велику частку займає плата за електрику.

Але не минулося, звичайно, й без публікації мемів на тему "вовиної тисячі".

Що кажуть про тисячу гривень економісти?

Економічний експерт Олександр Охріменко у коментарі ТСН.ua заявив, що подібні виплати мають позитивний характер, хоча погоджується, що відтінок піару у цьому присутній:

"Звичайно, що хтось може сказати, що однієї тисячі гривень замало. Але це краще, ніж нічого. До речі, по одній тисячі гривень вже виплачували під час коронавірусу і це мало позитивні відгуки. Гадаю, що і цю виплату теж сприйматимуть позитивно, як маленький подаруночок від держави".

Він додає, що отримані кошти люди використовуватимуть переважно для сплати комунальних послуг або для походу до кінотеатру:

"Гадаю, що це буде корисним для економіки – люди частково погасять свої борги за комуналку, витратять ці кошти на корисні для України речі. Ніяких загроз щодо зростання цін від цього я не бачу. Більш того, було б добре, якби такі виплати робили частіше. Наприклад, я б їх робив щомісяця, тоді б від них була ще більша користь".

Експерт запевняє, що для державного бюджету це абсолютно некритично:

"На ці виплати потрібно десь приблизно 30 мільярдів гривень. Це вже й не так багато, якщо на потреби війни ми виділяємо 2 трильйона гривень. Тож гадаю, що це цілком можливо і непогано, якщо люди погасять на мільярди борги за комуналку".

Такої ж думки і член ради НБУ Василь Фурман. Наслідки такого рішення для української економіки він оцінив в інтерв’ю "24 каналу":

"Я вважаю, що кошти, які витрачаються у нашій державі на підтримку українського виробника, є завжди зі знаком "плюс". Під час великої війни запровадили низку різних програм, що однозначно додають свій мультиплікаційний ефект в економічному зростанні та зростанні ВВП".

На його думку, такі заходи матимуть позитивний ефект для української економіки:

"Особисто я підтримую такі заходи і виступаю за те, щоб було більше програм, які можуть розширювати підтримку українських виробників, яким це дуже потрібно в час війни".

Чим відрізняється "вовина тисяча" від "юліної"?

Тим часом експерт Олександр Охріменко додає, що поки не відомий точний механізм виплат, а саме: як тисячу гривень отримають діти та пенсіонери, у яких немає банківських карток. І зауважує, що "вовина тисяча" відрізняється від "юліної" та "вітіної":

"Щодо "юліної тисячі", то це зовсім інше. Там вони були пов’язані з виплатами від "Ощадбанку" за втрачені вклади за радянських часів. А тут це більше як компенсація під час війни, що звісно має піарну складову, як це вже було з виплатами по тисячі гривень під час коронавірусу. Навіть використовувалась схожа модель виплат, через "єПідтримку". Тоді людям платили гроші після зробленої вакцинації".

Він додає, що ці кошти можна було використати на сплату комунальних послуг, купити українські книги, сходити до кіно, театру чи музею. Тобто фінансово підтримати сферу, яка постраждала від карантину. Зараз кошти можна буде витратити на підтримку України або ж перерахувати на потреби ЗСУ.

Кошти отримають не всі?

Водночас у матеріалі "РБК-Україна" йдеться про те, що не всі українці отримають "тисячу Зеленського". За інформацією видання, українські біженці, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати виплату:

"Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхнє перерахування проводитиметься після верифікації місця розташування претендента".

Також відомо, що повністю юридично оформити програму виділення по 1000 грн допомоги українцям, тобто ухвалити відповідне рішення Кабміну, планують до середини листопада. Це робиться для того, щоб у людей був час до 1 грудня оформити картки "Національного кешбеку".

Платити слід лише нужденним

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначає, що платити кошти усім підряд і не варто, а лише тим, хто справді цього потребує:

"Я б направив у четвертому кварталі 2024 року додаткову виплату пенсіонерам, які отримують пенсію, нижчу за середню, інвалідам, багатодітним сім'ям, біженцям".

Він додає, що подібні виплати коштів громадянам – це максимально ефективний спосіб завести економіку "з штовхача" за рахунок споживчого попиту:

"Замість дотацій окремим компаніям провести масову дотацію споживання і тоді покупець сам вирішить, куди витратити гроші. Корупційна складова тут повністю нівелюється. А споживчий попит у сучасній економіці є головним драйвером зростання".

Куди надійде 1000 грн?

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, обіцяні кошти будуть надходити на віртуальну картку:

"Виплати будуть надходити на картку "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію".

Він додав, що кошти можна оформити і на дітей, а тисяча гривень буде маркованою, тобто її можна буде використати лише на певні товари та послуги, а скористатися ними у грудні, січні та лютому.

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