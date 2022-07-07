Тисячі споживачів будуть винні "Нафтогазу" через зміну постачальника "заднім числом"

У червні 2022 року понад 1,3 млн споживачів газу "заднім числом" перевели до нового постачальника - "Нафтогаз України".

Таким чином, споживачі вже заплатили гроші попередньому і матимуть борг перед новим.

Про це 7 липня повідомили в компанії.

"Це вже друге подібне рішення ОГТСУ за останній місяць, яке ухвалене заднім числом без нашого відома та погодження", - зазначили в "Нафтогаз України".

Клієнтам радять звернутися за роз’яснення щодо ситуації до попередньої газопостачальної компанії. Протягом 14-30 календарних днів вона має надати відповідь та повернути переплату. Проте в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути інші.

Дієвого механізму щодо переводу коштів між компаніями не існує, підкреслили в "Нафтогаз України". У компанії додали, що не нараховуватимуть пеню у випадку заборгованості.

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