Тисячі українців вже звернулись до податкових органів Німеччини щодо можливого повернення коштів, однак більшість із них не знають про таку можливість

Для багатьох українських біженців, які тікають від російського вторгнення, Німеччина стала однією із основних країн, яка дала прихисток. Переїзд до Німеччини передбачає унікальні юридичні аспекти, знання яких може принести значну фінансову користь людям.

Громадяни, які працюють офіційно та проживають на території Німеччини, заповнюють річні декларації для порівняння своїх доходів та витрат. Приблизно в 9 з 10 випадків роботодавець відраховує державі більше податків, ніж фактично винен працівник. Декларація про доходи є підставою для повернення надміру сплачених податків. За даними Statistisches Bundesamt, у середньому відшкодування податку становить 1072 євро.

Податкова служба Німеччини наголошує, що всі українці, які працюють у Німеччині, мають рівні права на повернення податку, як і громадяни Німеччини. Однак, таке поняття, як податкова декларація може бути новим і здаватися українцям складним. Щоб подолати цю прогалину в знаннях, RT Tax створив спеціальний відділ із основною місією: підвищення обізнаності українських працівників, щодо важливості щорічного декларування доходів та потенційних фінансових переваг, які слідують після цього.

Хоча українці можуть самостійно подати податкову декларацію, для цього необхідно мати базове знання німецької мови та законодавства. Мовний бар’єр є основною проблемою, оскільки більшість інформації, щодо заповнення податкової декларації недоступна українською мовою. Для вирішення цієї проблеми RT Tax працевлаштував українців, які надають допомогу в інформуванні співвітчизників про їхні права та обов’язки під час роботи за кордоном та подальші дії після завершення податкового року.

Подання декларації про доходи не тільки відкриває шлях до повернення податку, але й дає українцям доступ до додаткових пільг від уряду Німеччини, однією з яких є дитячі гроші Kindergeld, які становлять до 250 євро на кожну дитину, якщо принаймні один із батьків працює в Німеччині, а дитина проживає в будь-якій країні ЄС, ЄЕС чи Швейцарії.

Незважаючи на ці потенційні переваги, багато українців мають сумніви щодо заповнення та подачі своїх декларацій про доходи. Ці вагання через те, що це нова концепція для них, і вони, зрозуміло, обережні через останні події, які змусили їх покинути батьківщину. Деякі хвилюються, що це може бути шахрайство, але насправді все навпаки. Основною місією компанії RT Tax є прагнення розповісти українцям про можливість законно повернути свої важко зароблені гроші.

Щоб розпочати процес подання декларації про доходи, фізичні особи можуть відвідати український веб-сайт RT Tax і заповнити реєстраційну форму. Після реєстрації представник RT Tax зв’яжеться з вами, щоб відповісти на всі хвилюючі питання та надати додаткову інформацію щодо повернення податків. Важливо зазначити, що RT Tax працює на основі успішного результату, тобто відсутня будь-яка плата за послуги, доки ви не повернете назад свої податки. Додаткову інформацію щодо податкових декларацій можна знайти на Telegram RT Tax та YouTube-каналі RT Tax, усі ресурси доступні українською мовою.