Топ 5 подарунків мамі, які варто купити на Чорну П’ятницю 2023

Подарунки для мами завжди обираються з особливою трепетністю. Кожному хочеться вручити такий презент, який би допоміг "сказати" їй про всі почуття і заодно висловити подяку за все, що вона робить.

Щоб спростити це завдання, ми склали Топ 5 подарунків мамі, які можна подарувати їй на Black Friday. Адже Чорна П'ятниця 2023 — це чудова нагода придбати техніку за крутими знижками у Венкон.

Мультипіч — незамінна на кухні

Якщо хочете, щоб у мами було більше часу на себе, подаруйте мультипіч Deerma DEM-KZ130W. Коштує вона недорого, зате з її допомогою можна готувати смачні страви різної складності без особливих зусиль.

Керування у мультипечі нескладне, всі налаштування відображаються на дисплеї. Мультипіч вміє готувати картоплю фрі та випічку, також тут є гриль. Страви зберігають усі корисні властивості, а їхня калорійність виходить мінімальною (олії додавати не потрібно).

Пральна машина — комфортне прання

Щоб спростити процес прання, подаруйте пральну машину LG F4V3VS7WW. Ця модель оснащена інверторним двигуном і камерою на 9 кг, що дає змогу прати велику кількість білизни за раз.

Інші її переваги:

Швидкість віджимання 1400 об/хв — гарантує ефективне видалення вологи. Понад 14 програм — можна прати речі з різної тканини в різних режимах. Функція обробки парою Steam — використовується під час антиалергенного прання, видаляє всі бактерії та алергени

Додатково передбачено комплексний захист від протікання води й перепадів напруги в мережі, плюс є корисна функція самоочищення барабана.

Електрочайник — швидке приготування чаю та кави

Також можете подарувати мамі стильний електрочайник Gorenje K15DWW. Він виконаний у класичному білому кольорі та гармонійно впишеться в інтер'єр будь-якої кухні. Додає родзинки стильне підсвічування, яке вмикається під час кип'ятіння води.

Об'єм стандартний — 1.5 л. Є подвійні стінки, тому корпус чайника не нагрівається і ймовірність обпектися повністю виключена.

Робот-пилосос — ідеальна чистота в домі

Пилососити — це не жіноча робота, але прибирати в будинку все ж таки доводиться. Втім, користуватися класичним пилососом зовсім не обов'язково, просто подаруйте мамі робот-пилосос Dreame RLD33GA. Достатньо налаштувати його один раз, і він сам буде підтримувати чистоту в будинку.

Під час першого запуску він автоматично створює карту будинку, після чого вільно орієнтується в просторі. Повного заряду акумулятора вистачає на 150 хвилин роботи — за цей час техніка встигає прибрати до 250 м2. Для підзарядки вона сама їде на док-станцію, а потім продовжує прибирання з того ж місця, де зупинилася.

Кухонний комбайн — усі потрібні прилади в одному

Якщо ваша мама любить готувати, подаруйте їй кухонний комбайн Sencor STM3780GG. Він замінює собою відразу 4 пристрої: блендер, міксер, м'ясорубку та овочерізку. У комплекті йдуть насадки для приготування фаршу, домашніх ковбас, тіста тощо.

Кухонний комбайн має потужність 1200 Вт і підтримує 6 швидкостей. Також є LED-підсвітка, яка не просто надає техніці стильного зовнішнього вигляду, а й показує етап готовності.