ТОП-5 порад, як не прогадати з доставкою товарів з Китаю

Людей можна умовно поділити на три групи – хто ніколи нічого не замовляв з Китаю, хто кілька разів невдало замовив і хто постійно замовляє звідти для себе та бізнесу.

Отже, є кілька порад, як одним із перших одразу потрапити у клуб знавців, оминувши травматичний досвід. Поради більше стосуються підприємців, які шукають постачальників в Китаї, але цілком стануть корисними і окремим покупцям для розуміння специфіки ринку.

1. Обирати виробника, а не посередника

При пошуку товару на маркетплейсах можна помітити, що один і той самий продукт може бути представлений у різних продавців. Відрізняється лише ціна та умови доставки. Інколи низька ціна може означати залишки неякісних товарів, брак, або ж менш якісний аналог.

Тому варто шукати виробника, а не посередника, який несе відповідальність за свою продукцію. У таких продавців хороший рейтинг та відгуки. Більшість виробників розміщені на внутрішніх китайських платформах.

2. Подбати про відповідність товару

Окрім ціни, термінів та умов поставок в контракті варто зазначити технічні умови.

Максимально детально, з описом зовнішнього вигляду, фізичних параметрів та характеристик. В ідеалі – отримати тестові зразки на погодження та сертифікати відповідності. Бо можете отримати товар, який на перший погляд відповідає контракту і у вас не буде приводу оскаржити, а по факту – абсолютно не відповідатиме очікуванням та можливості перепродажу.

3. Мінімізувати ризики

Чим більше деталей ви пропишете в контракті, тим менше неприємних сюрпризів на вас чекатиме при отриманні вантажу.

4. Уважність до переказу коштів

Варто використовувати лише перевірені методи оплати, що зменшують ризик фінансового шахрайства. Тому стежте за умовами контракту, не переказуйте гроші через "чорний готівковий" переказ на рахунок постачальника та не піддавайтесь спокусі зекономити на більш низькому курсі, переказуючи кошти в сумнівний спосіб.

5. Попередити пошкодження товару

Товар може зазнати пошкодження під час транспортування через неправильну упаковку або укомплектування. Перед відправкою потрібно узгодити з постачальником вид пакування, обов'язково застрахувати вантаж та ретельно перевіряти товар при отриманні.

Завдяки цій інструкції, підприємець може мінімізувати втрати грошей при співпраці з постачальниками з Китаю та отримати дійсно якісні товари для подальшої реалізації чи використання у власному виробництві.

Або ж звернутись до підрядника, який має власний офіс та команду в Китаї та може бути вашим помічником по співпраці з локальними виробниками. Як-от Optmaster, яка пропонує повний спектр рішень для підприємців товарного бізнесу - від пошуку якісних товарів за оптовими цінами та контролю якості до надійної упаковки та оперативної доставки.

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