Топ-менеджер Нафтогаза, який виїхав до Канади, хоче через суд стягнути з України 10,5 млн грн премії - ЗМІ

Екс-генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон через Верховний суд України вимагає виплати йому премію в розмірі 10,53 млн грн після звільнення з державної компанії.

Про це свідчить ухвала Верховного суду України від вересня 2024 року.

Макогон судиться з державою за цю премію з лютого 2022 року. Перші дві інстанції у 2024 році визнали вимоги Макогона безпідставними, після чого він звернувся до Верховного суду.

За інформацією ЗМІ, екс-глава Оператора ГТС виїхав з України у вересні 2023 року та з того часу перебуває в Канаді. На судові засідання він не з’являється, його інтереси представляють адвокати.

У вересні Верховний суд відкрив провадження за позовом Макогона, однак дату наступного засідання суду ще не призначив.

Попереднє рішення суду за позовом колишнього керівника державної компанії, який виїхав до Канади, було ухвалене 16 липня 2024 року. Тоді Київський апеляційний суд повністю відхилив його позов і зобов’язав Макогона компенсувати державній компанії 60 тис. грн понесених витрат.

Нагадаємо, Сергій Макогон, перебуваючи в Канаді, активно критикує енергетиків у соціальних мережах, зокрема через дію графіків відключень світла.