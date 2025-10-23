- Дата публікації
Топ професій 2025 року: які вакансії найпопулярніші серед українців
Абсолютним рекордсменом зі зростання кількості відгуків стала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном».
Після року активного відновлення ринку праці українці кардинально змінили напрями пошуку роботи. Найбільше відгуків нині отримують вакансії нянь, рієлторів та працівників за кордоном — інтерес до цих професій зріс у кілька разів.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на дані «OLX Робота».
Найпопулярніші професії 2025 року серед українців
У вересні 2025 року кількість відгуків на деякі вакансії збільшилася більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Абсолютним рекордсменом стала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном» — кількість відгуків на неї підскочила на 346%.
Не менш активно українці відгукуються на пропозиції рієлторів (+337%) та на роботу в підкатегорії «Інше» за кордоном (+317%).
Суттєво збільшився інтерес до вакансій зварювальників за кордоном (+250%), адміністраторів роздрібної торгівлі (+245%), менеджерів із роботи з клієнтами (+230%) і юристів (+233%).
Попит на косметологів зріс на 209% у порівнянні з минулим роком.
Стабільно зростає зацікавлення вакансіями оператора персонального комп’ютера (+200%), офіс-менеджера (+183%), а також роботою у сферах фінансів (+177%), телекомунікацій (+161%) та реклами/PR (+157%).
Відгуків на вакансію менеджера із закупівель побільшало на 150%, на SMM-менеджера — на 125%, а на різноробочого — на 114%.
У дослідженні «OLX Робота» було порівняно динаміку ринку за вересень 2025 року з вереснем 2024-го та визначно, які професії стали найпопулярнішими серед українців за останні 12 місяців.
До слова, за даними дослідження OLX, в Україні спостерігається найбільший дефіцит робітничих професій, при цьому медіанні зарплати в цій сфері коливаються від 42 до 55 тис. грн. Лідерами за кількістю вакансій є: продавець, водій, різнороб, вантажник, кухар, продавець-консультант та інші.