Топ професій 2025 року: які вакансії найпопулярніші серед українців

Абсолютним рекордсменом зі зростання кількості відгуків стала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном».

Робота

Робота / © pexels.com

Після року активного відновлення ринку праці українці кардинально змінили напрями пошуку роботи. Найбільше відгуків нині отримують вакансії нянь, рієлторів та працівників за кордоном — інтерес до цих професій зріс у кілька разів.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на дані «OLX Робота».

Найпопулярніші професії 2025 року серед українців

У вересні 2025 року кількість відгуків на деякі вакансії збільшилася більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Абсолютним рекордсменом стала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном» — кількість відгуків на неї підскочила на 346%.

Не менш активно українці відгукуються на пропозиції рієлторів (+337%) та на роботу в підкатегорії «Інше» за кордоном (+317%).

Суттєво збільшився інтерес до вакансій зварювальників за кордоном (+250%), адміністраторів роздрібної торгівлі (+245%), менеджерів із роботи з клієнтами (+230%) і юристів (+233%).

Попит на косметологів зріс на 209% у порівнянні з минулим роком.

Стабільно зростає зацікавлення вакансіями оператора персонального комп’ютера (+200%), офіс-менеджера (+183%), а також роботою у сферах фінансів (+177%), телекомунікацій (+161%) та реклами/PR (+157%).

Відгуків на вакансію менеджера із закупівель побільшало на 150%, на SMM-менеджера — на 125%, а на різноробочого — на 114%.

У дослідженні «OLX Робота» було порівняно динаміку ринку за вересень 2025 року з вереснем 2024-го та визначно, які професії стали найпопулярнішими серед українців за останні 12 місяців.

До слова, за даними дослідження OLX, в Україні спостерігається найбільший дефіцит робітничих професій, при цьому медіанні зарплати в цій сфері коливаються від 42 до 55 тис. грн. Лідерами за кількістю вакансій є: продавець, водій, різнороб, вантажник, кухар, продавець-консультант та інші.

