ТОП товарів на час відключення електрики з максимальним комфортом: добірка від Meest China

Здавалось би, ми вже адаптувались та готові до виключення світла. Практично кожен має вдома сучасний набір українця – свічки, ліхтарик, павербанк, пальник. Наступний рівень підготовки – власна зарядна станція, що вже теж стало цілком буденним явищем. Ці предмети – вже не розкіш, а речі першої необхідності для приготування їжі, освітлення оселі та щоб просто бути на зв’язку із зовнішнім світом.

Ми настільки вже звикли до таких випробувань, що наступна сходинка – це мати комфорт та гарний зовнішній вигляд, незважаючи на відключення електрики. Ось тут буде корисним перелік портативних гаджетів, які ми підготували разом із фахівцями з викупу товарів компанії Meest China.

Виключення світла застало з мокрою головою, а через годину треба бути на роботі та проводити зустрічі? Мати вигляд, як щойно з салону, дозволять такі бездротові гаджети, як фен та вирівнювач для волосся. Можуть мати живлення через USB, що дозволяє підключити до павербанку або використовувати через USB-портал в автівці, або ж акумулятор, який має певний запас часу роботи без електромережі. Також є бездротові праски для одягу.

За прибирання в авто чи домівці відповідатиме акумуляторний пилосос. Тож хай старий добрий віник зачекає свого часу в кутку комори.

А от якщо на кухні захотілось додаткового комфорту і не лише яєчню, приготовану за допомогою газового пальника, то вам стануть у нагоді портативний блендер, акумуляторна портативна капсульна кавоварка або ж дорожній електрочайник-термос, який працює від зарядної станції чи інвертора.

Як ви зрозуміли, вечори без світла у 2024 році аж ніяк не можна порівнювати з віяловими відключеннями за рівнем комфорту. Гаджети допомагають адаптуватись до тимчасових незручностей.

І наостанок, щоб вдома ще менше відчувалась відсутність електрики, можна придбати лампочки з акумулятором, які вкручуються у плафони світильників, а також портативні зволожувачі повітря, щоб навіть без світла дихалось комфортно, а шкіра не пересихала.

До речі, усе перелічене можна використовувати у подорожах, коли часи блекаутів відійдуть в минуле.

А замовити їх за найбільш приємними цінами можна на китайських маркетплейсах, таких як Таobao, 1688, Pinduoduo і POIZON та замовити через Meest China. Також компанія пропонує послугу викупу через сервіс Meest China Shop, який дозволяє обрати товар на перелічених майданчиках, а усю комунікацію з продавцями, процес замовлення та доставки в руки клієнта бере на себе Meest China. Більше деталей на сайтах https://meest.cn/ та https://meest-shop.com/