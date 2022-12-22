TOP3 ноутбуків ASUS із тривалим часом роботи від акумулятора

Відключення електроенергії стало проблемою для багатьох українців. Потребу у тому, щоб ноутбук тримав заряд якомога довше, вирішують в компанії ASUS.

Лінійка комп’ютерної техніки з тривалою автономною роботою і достатньо потужними для виконання складних завдань можливостями, широка.

Нижче можна ознайомитися з варіантами від ASUS.

Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

Час автономної роботи: до 9,5 години.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED – це компактний 14-дюймовий ноутбук, оснащений у максимальній конфігурації флагманським процесором Intel Core i9 12-го покоління, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків, 32 ГБ швидкісної оперативної пам’яті та SSD місткістю 2 ТБ. Цей ноутбук із одразу двома високоякісними дисплеями оцінять люди творчих професій: художники, дизайнери, розробники та інші.

В основному дисплеї використовується 14,5-дюймова сенсорна OLED-панель із роздільною здатністю 2,8K, частотою оновлення 120 Гц і часом відгуку 0,2 мс. Вона має співвідношення сторін 16:10, якому віддають перевагу професіонали, і відтворює 100% відтінків колірної гами DCI-P3. Цей екран отримав сертифікацію PANTONE Validated, VESA DisplayHDR True Black 500 і Dolby Vision, а комфорт для очей під час тривалої роботи підтверджується сертифікатом ергономічності TÜV Rheinland.

Другий дисплей ScreenPad Plus – 12,7-дюймовий сенсорний дисплей на всю ширину корпусу – підтримує новітні високоточні стилуси, такі як ASUS Pen 2.0. Механізм нахилу розташовує його під оптимальним для роботи кутом і відкриває великий вентиляційний отвір для збільшення повітряного потоку. У режимі розширення ScreenPad Plus можна використовувати як звичайний зовнішній дисплей, на який зручно вивести додаткові вікна активних програм або інструментальні панелі для роботи з контентом, будь-то графікою, 3D-моделлю чи аудіо.

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED укомплектований усіма потрібними інтерфейсними портами, а саме:

два порти Thunderbolt 4 (USB-C) з пропускною здатністю 40 Гбіт/с підтримують швидке заряджання та підключення зовнішніх дисплеїв формату 4K. Крім них, ноутбук також має традиційний порт USB 3.2 Gen 2 Type-A і порт HDMI 2.1.

новітній високопродуктивний зчитувач карт micro-SD Express 7.1 забезпечує швидкісну передачу файлів, а комбінований аудіороз’єм полегшує спілкування з колегами.

Пристрій з товщиною корпусу 1,79 мм важить лише 1,7 кг. Zenbook Pro 14 Duo OLED успішно пройшов випробування на відповідність вимогам американського військово-промислового стандарту надійності MIL-STD-810H, а завдяки акумулятору ємністю 76 Вт·год та сучасним технологіям енергозбереження він протримається без заряджання до 9,5 години (з вимкненим другим дисплеєм).

Zenbook S 13 OLED (UM5302)

Час автономної роботи: до 19 годин.

13-дюймовий ноутбук Zenbook S 13 OLED важить лише 1 кг. Це елегантний і потужний компаньйон для тих, хто веде активний спосіб життя. Його максимальна конфігурація, яка складається з процесора AMD серії Ryzen 6000 та відеокарти AMD Radeon, помістилася в надзвичайно тонкому корпусі з магнієво-алюмінієвого сплаву.

Ви отримаєте справжню насолоду під час роботи за OLED-дисплеєм із роздільною здатністю до 2,8K, співвідношенням сторін 16:10 і тонкою рамкою.

Ноутбук Zenbook S 13 OLED укомплектований усіма інтерфейсними портами, потрібними для легкого під’єднання ваших пристроїв і периферійного обладнання. Порти USB-C підтримують виведення відеосигналу формату 4K на зовнішні монітори та заряджання ноутбука, а для підключення звукового обладнання призначений зручний комбінований аудіороз'єм.

Акумулятор високої ємності з технологією прискореного заряджання, забезпечує зростання рівня заряду акумулятора від 0 до 60% всього за 49 хвилин. Його легко зарядити в мобільних умовах, зокрема, від павербанків. Ноутбук успішно пройшов випробування на відповідність вимогам американського військово-промислового стандарту надійності MIL-STD 810H.

Vivobook S 15 OLED (K3502)

Час автономної роботи: до 10 годин.

Незважаючи на тонкий корпус, 15,6-дюймовий ноутбук Vivobook S 15 OLED оснащений потужним процесором Intel Core 12-го покоління H-серії. Якісне зображення з високою контрастністю гарантує OLED-дисплей формату до 2,8K з частотою оновлення 120 Гц. Завдяки наявності повного набору портів дуже просто під’єднати до ноутбука периферійні пристрої та дисплеї. Серед його інтерфейсів – два зручних порти Thunderbolt 4, виконаних у вигляді роз’ємів USB-C, з підтримкою заряджання та дисплеїв 8K, а також порт HDMI 2.0, який підтримує підключення дисплеїв формату до 4K, 60 Гц.

Vivobook S 15 OLED виділяється сміливим дизайном і виконаний у трьох стильних варіантах кольору: зеленому (Brave Green), сірому (Neutral Grey) та чорному (Indie Black). Оригінальні декоративні елементи можна зустріти як на зовнішніх поверхнях, так і всередині:

клавіша Enter виділена смужками, а клавіша Esc – яскравим помаранчевим кольором;

клавіатура ASUS ErgoSense цього ноутбука має повнорозмірні клавіші, розташовані зі стандартним інтервалом клавіатури настільного комп’ютера. Нанесене на неї та на робочу поверхню покриття ASUS Antibacterial Guard містить позитивно заряджені іони срібла, забезпечуючи довготривалий антибактеріальний ефект.

Завдяки акумулятору високої ємності (70 Вт·год) ноутбук Vivobook S 15 OLED довго працюватиме в мобільних умовах, надаючи вам енергію для продуктивної роботи та цифрових розваг. Функція швидкого заряджання через порт USB (Thunderbolt 4) дає змогу швидко відновити повний заряд.

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Час автономної роботи ноутбука залежить від його конфігурації, умов експлуатації та налаштувань. Щоб працювати довше в автономному режимі, рекомендуємо активувати попередньо налаштований профіль енергозбереження операційної системи, а також вибрати «тихий» профіль роботи вентиляторів охолодження в програмному центрі MyASUS.