“Топи – контролюють ворога, інженери – налаштовують дрони, адміни – тримають штаби на зв'язку”– Вячеслав Мішалов, як працює “Фрегат” під час війни

Півроку тому ми планували розширити покриття, збільшити команду та оновити потужності. – Говорить співзасновник одного із топ-5 найбільших інтернет-провайдерів «Фрегат», новинного порталу “Інформатор” та керуючий партнер заводу “Днепропресс сталь” Вячеслав Мішалов. – А сьогодні наші інженери налаштовують дрони на передовій, топи виявляють вогневі позиції, а редактор новин підбиває ворожі танки.

Наші специ на передовій налаштовують дрони, коригують наступи та передають розвіддані

Володимир, наш топ-менеджер – сьогодні контролює будь-які рухи ворога на кордонах в межах Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької областей.

Він об'єднує відеоспостереження з дронів, камер та мобільних комплексів у єдиний інфопростір для управління та вогневого ураження різних підрозділів ЗСУ.

Це більше 30 діб моніторингу й понад 250 військових камер!

Андрій, CEO сервісної компанії – на передовій налаштовує дрони та навчає військових з ними працювати. А також відповідає за передачу в штаби розвідданих, отриманих з дронів.

Сергій, інженер у мирному житті, зараз – оператор-телеграфіст. Саме від нього залежить зв'язок між захисниками та штабами для оперативного командування та маневрування.

Євген, талановитий IT-адмін, тепер – зв’язківець у ЗСУ, а ще водій “вантажу 200”...

Він – той, хто знаходить потрібні слова для родичів загиблих захисників.

Відеооператор перев’язує поранених, а редактор новин веде вогонь на ураження

Редактор новинного порталу “Інформатор” Єгор зараз – гранатометник легендарного “Холодного Яру” та учасник того самого наступу ЗСУ на Ізюмському напрямі.

5 місяців хлопці з 93 ОМБр тримали там оборону. За підкріпленням, провізією та ліками ходили через “долину смерті” – 2,5 км мінного поля.

Життя Єгора під час одного потужного ворожого обстрілу врятував старий дуб, який прийняв на себе 99% уламків.

Єгор каже, що рф у паніці. Обстрілюють позиції лише для “звітності” й одразу тікають, щоб не отримати “відповідь”. Наприклад, під Ізюмом замість штабу ЗСУ розтрощили… цвинтар.

А головний відеооператор “Інформатор” Андрій – після добровільної мобілізації став медбратом у травматології військового шпиталю. Щодня він робить по 30-50 перев’язок пораненим захисникам. За весь час – це майже 4000 військових!

Інженер затрофеїв бойову машину, а керівник стріляє з гранатометів

Федір – інженер-будівельник зв'язку інтернет-провайдеру “Фрегаті”, зараз – артилерист. Днями він із побратимами затрофеїв ворожий Град (БМ-21)!

Валентин із команди швидкого реагування й відновлення пошкоджених ліній у “Фрегат” – доброволець у ТрО. Вже кілька разів на в'їзді в місто виявляв підозрілих осіб зі зброєю.

Ярослав, один із наших керівників – зараз водій-стрілець.

Забезпечує транспортну логістику, стріляє з гранатометів, а у вільний час готує для побратимів юшку зі щуки з місцевої річки :)

Хлопцям в серпні було справжнє пекло – ворог гатив 20 годин на добу. Та вони вистояли, ще й неабияк потріпали окупанта!

Каже, що ворог дуже наляканий. А коли в полон потрапляють “лнр/днрівці”, одразу кричать: “Не стріляйте, ми – теж українці!” :)