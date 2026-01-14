Торгівля Росії з Китаєм: з’явилася несподівана статистика

Китай зменшив обсяг торгівлі з Росією

Реклама

Уперше за останні п’ять років минулого року знизився загальний товарообіг між Росією та Китаєм. Зниження відбулося як щодо експорту китайських товарів до РФ, так і постачання російської продукції до Китаю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані митної служби КНР.

Китайський експорт до Росії минулого року скоротився на 9,9%, тоді як імпорт з Росії знизився на 3,4%.

Реклама

У доларовому еквіваленті вартість двосторонньої торгівлі досягла 228,1 млрд доларів, що на 6,9% менше, ніж у 2024 році.

Детальна статистика за січень–листопад показує, що Пекін скоротив закупівлю майже всіх ключових російських сировинних товарів. У грошовому вираженні імпорт нафти впав на 20%, нафтопродуктів — на 16–40%, зрідженого газу — на 1,8%, вугілля — одразу на 29%.

Майже втричі знизилося постачання чорних металів, на 8,7% — експорт деревини. Зростання зафіксовано лише за окремими позиціями: трубопровідного газу та кольорових металів. Так, постачання алюмінію зросло на 68%, нікелю — на 53%, міді — на 67%.

Скорочення китайського експорту до Росії значною мірою пов’язане із падінням продажів автомобілів, зазначають експерти Інституту Гайдара. Через збільшення утилізаційного збору та різке зростання вартості автокредитів закупівлі машин із КНР виявилися майже вдвічі нижчими, ніж у 2024 році. Також на 11% скоротилося постачання промислового обладнання, яке раніше замінювало західні технології.

Реклама

Після початку повномасштабної війни та запровадження безпрецедентних санкцій торгівля з Китаєм стала для російської економіки ключовим джерелом підтримки. Однак нові дані вказують на те, що і це «рятувальне коло» починає слабшати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність продавати нафту Китаю і навіть Росії.