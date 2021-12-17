ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" продовжує працювати в штатному режимі та гарантує виконання своїх зобов’язань перед споживачами Актуально

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" продовжує працювати в штатному режимі та гарантує виконання своїх зобов’язань перед споживачами Актуально

Не зважаючи на критичну ситуацію в Україні, що склалася з постачанням та забезпеченням вугіллям енергетичної галузі, ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" продовжує працювати в штатному режимі використовуючи природний газ.

Робота на природному газі ніяким чином не вплине на вартість послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання, які отримують споживачі зони обслуговування підприємства.

Про це повідомили у компанії.

Також повідомляємо, що задля забезпечення ТЕЦ вугіллям, ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" ведуться переговори із світовими трейдерами щодо його поставок. На сьогодні підприємство вже очікує на багатотонні балкери Південно-Африканського вугілля.

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" гарантує виконання своїх зобов’язань із забезпечення якісного та безперебійного теплопостачання та гарячого водопостачання до домівок своїх споживачів протягом усього опалювального періоду 2021-2022 років.