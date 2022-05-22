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Товарні вагони та цінна сировина: Фінляндія конфіскувала майно Росії на 76 мільйонів євро

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Товарні вагони та цінна сировина: Фінляндія конфіскувала майно Росії на 76 мільйонів євро

Фото: pixabay.com

Управління зі стягнення боргів Фінляндії заморозило на суму 76 млн євро майно російських олігархів та інших осіб і компаній, які потрапили під санкції через війну проти України.

Згідно з розслідуванням, проведеним журналістами видання Helsingin Sanomat, управління зі стягнення боргів Фінляндії заморозило у тому числі велику кількість вагонів товарних поїздів.  

Про це пише Yle.

За даними видання, було конфісковано понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може досягати 20 мільйонів євро.

Управління зі стягнення боргів також вилучило, наприклад, великі партії цінної сировини. У порту Коккола знаходиться вантаж залізняку, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Нагадаємо, у Туреччині пригрозили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО спровокує Росію поширити війну за межі України.

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