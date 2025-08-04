Товарообіг АТБ у першому півріччі 2025 року перевищив 139 млрд гривень

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Згідно з оновленими даними компанії, товарообіг АТБ протягом перших шести місяців 2025 року зріс на 19,8% (порівняно з показником аналогічного періоду минулого року). Протягом першого півріччя поточного року він становив 139,39 млрд грн включно з ПДВ та акцизним податком. Фактично це означає, що український споживач отримав майже на двадцять відсотків більше продуктів за традиційними для АТБ чесними цінами. Ціна товару тут нерідко є першою після виробника. Разом із цим в АТБ впроваджено широку лінійку акційних знижок («Економія», акція «7 днів», «Суперціна на улюблені товари») та інших способів системно економити кошти, наприклад ексклюзивні знижки у разі розрахунку кобрендовою банківською карткою АТБ тощо.

Все це робить купівлю товарів у будь-якому з 1282 магазину АТБ у різних куточках країни не тільки комфортною, але й привабливою та вигідною для сімейного бюджету.

Нарощувати показники товарообігу поступово та впевнено компанії вдається завдяки відомій стратегії динамічного розвитку, грамотній логістиці та щоденній самовідданій праці більш ніж 59 тисяч співробітників. Нагадаємо, що АТБ також є найбільшим роботодавцем і платником податків у вітчизняному ритейлі. Тільки з початку повномасштабного вторгнення податковий внесок АТБ до бюджетів усіх рівнів уже досягнув вражаючого показника – 74,11 млрд грн.

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За результатами 2024 року товарообіг АТБ становив 248,8 млрд грн, на 15% перевищивши аналогічні показники попереднього року. В Індексі Опендатабота АТБ за показниками виторгу впевнено посіла перше місце серед найкращих підприємств України та потрапила до першої п’ятірки рейтингу найдорожчих вітчизняних брендів.

Варто зазначити, що АТБ є не тільки улюбленим народним брендом, але й надійною точкою опори для українських захисників, входить до переліку 10 підприємств і бізнес-груп, які зробили найбільший внесок за час війни. Загальна сума благодійної допомоги від АТБ українському війську, медичним закладам, рятувальникам, мешканцям деокупованих територій та ін. перевищує 2 млрд гривень. Окрім сотень тонн гарантовано якісного провіанту, українським захисникам передано вже більш як тисячу одиниць сучасної техніки (вантажівки, пікапи, всюдиходи тощо), а також аналогічну кількість незамінних в умовах сучасної війни дронів Mavic3 Pro. До лав ЗСУ, ТрО та Нацгвардії добровільно долучилися вже понад 4,5 тис. працівників компанії, що є майже повною бойовою бригадою АТБ.