Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією: істерична реакція Кремля

Дональд Трамп / © Associated Press

Міністерство фінансів США встановило нові умови роботи з венесуельською нафтою, офіційно заборонивши будь-які угоди з Росією та низкою інших держав.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з новими правилами, будь-які угоди з урядом Венесуели або державною енергетичною компанією PDVSA повинні укладатися виключно відповідно до законодавства США. У разі виникнення суперечок вони будуть вирішуватися лише в судах США.

Крім того, платежі за угодами повинні здійснюватися лише на користь фондів, контрольованих Сполученими Штатами.

Водночас створення нових спільних підприємств з видобутку нафти чи газу у Венесуелі заборонено. Будь-які операції з компаніями або фізичними особами з Росії, Китаю, Ірану, Північної Кореї та Куби також повністю заборонені.

Нафтовим компаніям знадобиться дозвіл від США на використання спеціалізованого обладнання та імпорт бурових установок, необхідних для розширення видобутку нафти у Венесуелі.

На таке рішення Сполучених Штатів уже істерично відреагували в Кремлі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заборону будь-яких операцій у Венесуелі «дискримінацією».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія вимагатиме від Вашингтона прояснити ситуацію.

«У нас справді є інвестиції у Венесуелі, у нас є довгострокові проєкти, і є інтерес як з боку наших венесуельських партнерів, так і з боку нас. Тому все це є приводом обговорити ситуацію з американцями», — сказав Пєсков.

Венесуела видобуває майже мільйон барелів нафти на день. За оцінками Управління енергетичної інформації США, ця цифра може зрости на 20% найближчими місяцями.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати запропонували Індії купувати венесуельську нафту, щоб замінити імпорт з Росії. Таким чином Москва може втратити ключовий ринок збуту сировини, доходи від продажу якої є основним джерелом поповнення воєнного бюджету держави-агресорки.