Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Згідно з вказівками митної та прикордонної служби США, смартфони та комп’ютери будуть звільнені від нових високих тарифів, які нещодавно запровадив американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє CNBC.

Раніше Трамп оголосив про запровадження 125% мита на продукцію з Китаю, що мало вплинути на такі технологічні компанії як Apple, яка виробляє iPhone та більшість інших продуктів у Китаї.

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Нова вказівка також містить виключення для інших електронних пристроїв і компонентів, включаючи напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флеш-накопичувачі, карти пам’яті та твердотільні накопичувачі, які використовуються для зберігання даних.

Нагадаємо, раніше у Білому домі підтвердили, що відповідно до указу президента США Дональда Трампа тарифна ставка мита на китайський імпорт фактично становитиме 145%. Це пов’язано з тим, що до оголошеної підвищеної ставки 125% додається 20% тариф на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.