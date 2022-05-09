Трастовий фонд для відбудови України і санкції проти РФ: Зеленський подякував президентці Єврокомісії

Трастовий фонд для відбудови України і санкції проти РФ: Зеленський подякував президентці Єврокомісії

Трастовий фонд солідарності з Україною допоможе відбудувати нашу державу після перемоги над РФ.

Президент Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за роботу щодо створення Трастового фонду для відбудови України після війни.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні увечері, 9 травня.

Також Зеленський висловив вдячність "за зусилля, які необхідні, щоб погодити новий санкційний пакет проти Росії".

Сьогодні ми зробили ще один важливий крок - звернення Зеленського за 9 травня

Нагадаємо, що на саміті ЄС, який відбувся 24 березня, Європейський Союз зобов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни.

Голова Євроради Шарль Мішель зазначав раніше, що ЄС має стратегічні ідеї щодо прискорення процесу відбудови України.

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