Травневі надбавки до пенсій: хто отримає додаткові виплати та на які суми розраховувати

Надбавки до пенсії

Деякі категорії пенсіонерів можуть у травні отримати надбавки до своїх пенсій. Законодавством передбачено низку спеціальних надбавок, які нараховуються за вік, стан здоров’я або особливі сімейні обставини. Важливо розуміти, що не всі ці доплати призначаються автоматично — у деяких випадках пенсіонерам необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду з відповідними документами.

Кому буде доплата до пенсії

Вікові доплати до пенсії

Однією з найбільш стабільних категорій виплат залишаються вікові надбавки. Вони нараховуються автоматично, коли пенсіонер досягає певного віку. Основна умова для отримання — загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

На сьогодні встановлено такі щомісячні суми:

Від 70 до 74 років включно пенсіонери отримують додатково 300 гривень.

Від 75 до 79 років включно сума виплати становить 456 гривень.

Від 80 років і старше щомісячна доплата становить 570 гривень.

Важливо, що ці гроші починають виплачувати з дня народження, а не з початку наступного місяця, тому в перший місяць сума може бути нарахована пропорційно кількості днів.

Як пояснила заступниця начальника сервісного центру Пенсійного фонду в Кіровоградській області Ольга Сіндяшкіна, вікові надбавки не додаються одна до одної, а лише зростають до наступного встановленого рівня.

На практиці це означає, що при досягненні нового вікового порогу пенсіонер не отримує повну суму зверху до попередньої, а лише «різницю» між ними. Наприклад, якщо у 70 років людині було призначено 300 гривень, то після святкування 75-річчя її виплата не збільшиться ще на 456 гривень. Замість цього до вже наявних 300 гривень додадуть ще 156 гривень, щоб загальна сума вікової доплати склала передбачені законом 456 гривень. Таким чином, кожна наступна сходинка просто замінює попередню, поступово збільшуючи загальний розмір пенсійного бонусу.

Надбавка за станом здоров’я

Пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити спеціальну щомісячну допомогу. Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для отримання цієї виплати необхідно відповідати одночасно чотирьом критеріям:

Отримувати пенсію саме за віком. Бути старше 80 років. Проживати самостійно. Мати документальне підтвердження від лікарів про необхідність постійного стороннього догляду за станом здоров’я.

На сьогодні ця сума надбавки становить 1 038 гривень щомісяця до своєї основної пенсії. Ця доплата не призначається автоматично — для її отримання потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з медичним висновком.

Доплата за понаднормовий стаж

Пенсіонери, які відпрацювали більше офіційно встановленої норми (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), мають право на доплату за кожен «зайвий» рік. Розмір цього бонусу становить 1% від основного розміру пенсії за кожний такий рік.

Проте існують законодавчі обмеження: ця сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Оскільки станом на 2026 рік цей прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, то максимальна доплата за один рік понад норму дорівнює 25,95 гривні.

Тобто, якщо у вас є 5 років додаткового стажу, максимальна надбавка до основної пенсії складе 129,75 гривні (5 років × 25,95 грн).

Соціальні виплати на дітей для пенсіонерів

Особи, які отримують пенсію за віком або по інвалідності та мають на утриманні дітей віком до 18 років, мають право на щомісячну допомогу. Розмір цієї надбавки становить 150 гривень на кожну дитину.

Проте існує вимога щодо працевлаштування, виплату призначають лише тим пенсіонерам, які офіційно не працюють. Для військових пенсіонерів діють інші умови — вони можуть отримувати на утриманців доплату в розмірі 50% від прожиткового мінімуму, що суттєво перевищує стандартну цивільну норму.

Підтримка почесних донорів

Для пенсіонерів, які мають статус почесного донора України, передбачена щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 10% від загального прожиткового мінімуму на одну особу. Оскільки цей соціальний показник періодично переглядається, сума доплати автоматично зростає разом із державними стандартами.

Пенсійні гарантії для учасників бойових дій та ветеранів

Учасники бойових дій мають право на надбавку в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Крім того, законодавство гарантує, що загальна сума пенсійної виплати для ветерана з усіма доплатами не може бути нижчою за встановлений ліміт (у 2026 році це понад 5 500 гривень). Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною або кавалери державних орденів отримують додаткові відсоткові нарахування, що залежать від їхнього статусу та нагород.

Як оформити ці надбавки

На відміну від вікових доплат, які нараховуються автоматично, усі вищезгадані виплати потребують активних дій з боку пенсіонера. Для їх призначення необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву через електронний портал ПФУ. До заяви слід додати документи, що підтверджують право на пільгу: свідоцтва про народження дітей, посвідчення учасника бойових дій або почесного донора, а також довідки про відсутність офіційного працевлаштування.

