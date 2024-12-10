"Треба наперед закуповувати все по 10 кг": економіст попередив про значне здорожчання продуктів

Від початку 2025 року в Україні значно зростуть ціни на всі продукти, а причинами підняття цін є не лише сезонність, а й висока інфляція, бойові дії та брак чоловіків.

Про це повідомив доктор соціальної економіки Зиновій Свереда в ефірі "Київ 24".

"Те, що показують банкіри, а саме інфляцію на рівні 9,7%, можна сказати, що, приміром, гречка зросте у ціні на 20-25%, як і будь-які види продуктів. Зараз можна закупляти не просто по кілограму, а по 10 кг. У будь-якому випадку, усі продукти взимку та на початку весни і природньо дорожчають, але через те, що у нас і висока інфляція, і бойові дії, і брак чоловіків, все це буде додавати зайвих 10-15% до ціни", - сказав експерт.

Дешевшання очікувати не слід, зазначив Зиновій Свереда.

"Нічого не буде дешевшати. Взагалі нічого. ТОму що ми маємо великі видатки на соціальну сферу, на військо, а все, що інвестується у війну - це є втрати. Для Росії витрати на війну - це інвестиція, тому що вони руйнують нашу економіку. А для нас це є величезні втрати", - зауважив він.

Зиновій Свереда також назвав здорожчання товарів в Україні природнім процесом, який починається під час інфляції і війни в країні.

"Дуже важливо, щоби почалася гіперінфляція. Ось тут потрібна співпраця із міжнародними партнерами, які будуть допомагати нам вирівнювати спроможність нашої валюти", - сказав Зиновій Свереда.

Зауважимо, що і за повідомленням НБУ, в Україні пришвидшилась інфляція. Фахівці пояснили причини здорожчання продуктів.

Нагадаємо, у ВР готують зміни до законодавства у боротьбі з дистрибʼюторами-монополістами, що дозволить українцям отримати змогу купляти більш якісні ліки.

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