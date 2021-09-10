Треба ще близько 12 мільярдів: кошти на субсидії закінчуються, уряд проситиме змінити держбюджет

Треба ще близько 12 мільярдів: кошти на субсидії закінчуються, уряд проситиме змінити держбюджет

У бюджеті було заплановано 36 мільярдів гривень. На сьогодні понад 33 мільярди використано.

До кінця року на субсидії буде потрібно ще близько 12 млрд грн. Загалом в Україні хочуть отримувати субсидії близько 4,6 млн людей.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє "Укрінформ".

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"Було заплановано у бюджеті 36 мільярдів гривень. На сьогодні понад 33 мільярди використано, і до кінця року, за розрахунками Міністерства соціальної політики, буде необхідно 12 мільярдів гривень", - сказав Шмигаль, додавши, що уряд звертатиметься до парламенту стосовно внесення відповідних змін до державного бюджету.

Прем'єр-міністр також зазначив, що проєкт державного бюджету на наступний рік Кабмін внесе на розгляд Верховної Ради до 15 вересня.

Нагадаємо:

Вже від вересня у системі призначення житлових субсидій очікуються важливі зміни. Кабінет міністрів України суттєво посилив вимоги до тих українців, які отримують субсидії . Пов'язано це, зокрема, і з тим, що багато людей кілька років не оновлювали інформацію про себе. Після зміни правил всім призначають субсидії лише у готівковій формі. А від 1 травня поточного року українці мали час для того, аби переоформити субсидії на наступний рік . Для цього було необхідно подати заяву і декларацію в онлайн-режимі або поштою.

. Пов'язано це, зокрема, і з тим, що багато людей кілька років не оновлювали інформацію про себе. Після зміни правил всім призначають субсидії лише у готівковій формі. А . Для цього було необхідно подати заяву і декларацію в онлайн-режимі або поштою. У Міністерстві соціальної політики зазначили , чому саме українцям потрібно було обов’язково подати повторну заяву на призначення субсидії.

, Також восени в Україні запрацює єдина інформаційна система для отримувачів субсидій і соцвиплат. За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, ця система допоможе швидше перевіряти претендентів на державну допомогу. Крім того, це спростить оформлення допомоги для пересічних громадян.

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