Третя квитанція за газ: хто і чому отримає у серпні

Тариф на газ. / © УНІАН

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Влітку фахівці «Газорозподільних мережі» продовжують перевіряти стан внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоповерхівках. Через це у серпні мешканцям таких будинків потрібно буде здійснити третій платіж за природний газ.

Про це повідомили у філії «Газмережі».

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Сума внеску залежатиме від кількох факторів, зокрема від кількості квартир у багатоповерхівках, терміну експлуатації будинку та результатів обстеження газових мереж.

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Третю квитанцію виокремлено в окрему. Це пояснюють тим, що згідно із законом «Про житлово-комунальні послуги», у стандартну оплату за блакитне паливо не входить витрата на ремонт/обслуговування газових комунікацій.

Під час здійснення робіт перевіряють кілька елементів, які стосуються:

герметичності з’єднання газопроводів та обладнання;

щільності газопроводів;

кріплення газопроводів;

наявності футлярів в місцях прокладання через газові конструкції будинку.

Водночас у Газмережі зазначають, що ТО ВБСГ у багатоквартирних будинках не передбачає, зокрема, виконання:

робіт з поточного чи капітального ремонту, реконструкції, переоснащення ВБСГ у будинках;

ремонтів, заміни чи встановлення обладнання, приладів у приміщеннях споживачів;

обслуговування газових лічильників, зокрема його повірки, сигналізаторів контролю концентрацій газу споживачів;

робіт з перевірки та очищення димових/вентиляційних каналів будинків;

робіт з ліквідації аварійних ситуацій;

інвентаризації обладнання, зокрема перевірки відповідності проєктно-виконавчим документам.

Періодичність технічного обслуговування залежить від віку газових мереж у багатоквартирному будинку. Якщо мережі експлуатуються понад 25 років — перевірку проводять раз на три роки. Втім, якщо термін експлуатації менше ніж 25 років, то техобслуговування здійснюють раз на п’ять років.

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Як повідомлялося, а Україні власників квартир і приватних будинків, житло яких було пошкоджене або стало непридатним для безпечного газопостачання через війну, звільнили від оплати послуги з розподілу газу. Пільга діятиме протягом усього періоду, поки газопостачання до оселі залишається відключеним. Крім того, таким споживачам не потрібно щомісяця передавати показання газових лічильників.

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