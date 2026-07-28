ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

Третя квитанція за газ: хто і чому отримає у серпні

Влітку фахівці газової сфери обстежують внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирних будинків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Тариф на газ.

Тариф на газ. / © УНІАН

Влітку фахівці «Газорозподільних мережі» продовжують перевіряти стан внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоповерхівках. Через це у серпні мешканцям таких будинків потрібно буде здійснити третій платіж за природний газ.

Про це повідомили у філії «Газмережі».

Сума внеску залежатиме від кількох факторів, зокрема від кількості квартир у багатоповерхівках, терміну експлуатації будинку та результатів обстеження газових мереж.

Третю квитанцію виокремлено в окрему. Це пояснюють тим, що згідно із законом «Про житлово-комунальні послуги», у стандартну оплату за блакитне паливо не входить витрата на ремонт/обслуговування газових комунікацій.

Під час здійснення робіт перевіряють кілька елементів, які стосуються:

  • герметичності з’єднання газопроводів та обладнання;

  • щільності газопроводів;

  • кріплення газопроводів;

  • наявності футлярів в місцях прокладання через газові конструкції будинку.

Водночас у Газмережі зазначають, що ТО ВБСГ у багатоквартирних будинках не передбачає, зокрема, виконання:

  • робіт з поточного чи капітального ремонту, реконструкції, переоснащення ВБСГ у будинках;

  • ремонтів, заміни чи встановлення обладнання, приладів у приміщеннях споживачів;

  • обслуговування газових лічильників, зокрема його повірки, сигналізаторів контролю концентрацій газу споживачів;

  • робіт з перевірки та очищення димових/вентиляційних каналів будинків;

  • робіт з ліквідації аварійних ситуацій;

  • інвентаризації обладнання, зокрема перевірки відповідності проєктно-виконавчим документам.

Періодичність технічного обслуговування залежить від віку газових мереж у багатоквартирному будинку. Якщо мережі експлуатуються понад 25 років — перевірку проводять раз на три роки. Втім, якщо термін експлуатації менше ніж 25 років, то техобслуговування здійснюють раз на п’ять років.

Як повідомлялося, а Україні власників квартир і приватних будинків, житло яких було пошкоджене або стало непридатним для безпечного газопостачання через війну, звільнили від оплати послуги з розподілу газу. Пільга діятиме протягом усього періоду, поки газопостачання до оселі залишається відключеним. Крім того, таким споживачам не потрібно щомісяця передавати показання газових лічильників.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie