Третя платіжка за газ 2026 року: що треба знати, щоб уникнути переплат

У квітні газовики перевірять мережі у 409 багатоповерхівках Київщини. Після цього мешканцям прийде додаткова платіжка за техобслуговування. Сума буде різною для кожного будинку — від 100 до 1000 гривень.

Про це пише Київська філія «Газмережі».

Згідно із законом «Про житлово-комунальні послуги», технічне обслуговування мереж не входить у стандартну оплату за споживання та доставку газу, тому виноситься в окремий платіж. Вартість робіт розподіляється пропорційно між усіма власниками квартир у будинку.

Що перевірятимуть газовики

Ці перевірки потрібні, щоб гарантувати безпеку мешканців і вчасно помітити загрозу аварії. Фахівці обов’язково виконають такі роботи:

перевірка герметичності з’єднань газопроводів та обладнання;

випробування системи на щільність та усунення виявлених витоків газу;

перевірка надійності кріплень газопроводів;

обстеження захисних футлярів у місцях проходження труб через конструкції будинку.

Водночас у «Газмережі» наголошують, що до цієї послуги не входять капітальний ремонт мереж, обслуговування лічильників, ремонт приладів усередині квартир, а також прочищення димоходів та вентиляційних каналів.

Періодичність обстежень та вартість послуги

Частота проведення техоглядів залежить від терміну експлуатації мереж:

раз на 3 роки — якщо газові комунікації будинку використовуються понад 25 років;

раз на 5 років — якщо мережам менше ніж 25 років.

Розмір оплати у третій платіжці не є фіксованим і залежить від трьох ключових факторів: регіону, стану обладнання та кількості квартир у будинку. Чим більше мешканців у багатоповерхівці, тим меншим буде індивідуальний внесок.

У 2026 році мінімальна сума становить близько 100 гривень. Проте для невеликих будинків із розгалуженими мережами платіж може перевищувати 1000 гривень.

Як дізнатися графік робіт

Графіки проведення обстежень оприлюднені на офіційних сайтах регіональних філій ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Зокрема, мешканці Київської області можуть знайти інформацію щодо свого будинку у спеціальному розділі «Технічне обслуговування ВБСГ» на ресурсі Київської філії «Газмережі».

Нагадаємо, в Україні прогнозують поетапне підвищення тарифів на комунальні послуги від 2026 року.

Також ми писали, що у Житомирі автомеханік на Hyundai Tucson заправився на 60 літрів дизелю і втік, не заплативши. Суд призначив йому величезний штраф.