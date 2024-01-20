Третя платіжка за газ: хто з українців платитиме за послугу та скільки

Від початку 2024 року українці платитимуть не лише за спожитий газ та його доставку, але й за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Про це пише OBOZ.ua

В Україні тариф на доставку газу не змінили, однак від січня всім перерахували щомісячний платіж. Він залежить від обсягів споживання минулого газового року. І якщо 2023 року українці платили виходячи з обсягів споживання ще 2022 року, то поточного року платіж залежатиме від того, скільки газу використали минулого року.

Крім того, в Україні запровадили платню за обслуговування внутрішньобудинкових мереж (третій платіж за газ). Її розмір становитиме від 40 до 1500 грн. Сума залежить від стану будинку, а також кількості квартир у ньому.

А періодичність проведення технічного обслуговування залежатиме від того, скільки часу експлуатуються мережі. Так, якщо мережі у будинку використовуються до 25 років, то роботи виконуватимуться раз на 5 років. Втім, якщо мережі експлуатуються понад 25 років – техобслуговування проводитимуть раз на три роки.

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