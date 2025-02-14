Третя платіжка за газ: хто з українців заплатить більше вже у лютому

В Україні було перераховано платежі за доставку газу.

У лютому 2025 року деяким мешканцям багатоквартирних будинків буде надіслано третю платіжку з сумою за послугу технічного обслуговування будівлі.

Про це повідомляє "Нафтогаз".

Фахівці вже обстежили десятки тисяч багатоповерхівок і усунули сотні тисяч витоків блакитного палива.

Мешканці будинків, у яких уже здійсненовідповідну перевірку, отримають додаткові квитанції за цю послугу. Однак така платіжка не приходитиме щомісяця — частота нарахувань залежить від віку газових мереж у будинку.

Перевірку здійснюватимуть раз на три-п'ять років:

тим, у кого за віком газовим мережам будинку понад 25 років, — раз на три роки

якщо не більше 25 років — один раз на п'ять років

Розмір суми до сплати за блакитне паливо залежить від низки чинників, зокрема протяжності загальних мереж у будівлі, кількості муфтових з'єднань і кранів. Суму ділитимуть на кількість мешканців у будинку.

Раніше в НБУ повідомили, що тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

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