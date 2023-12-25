Третя платіжка за газ: скільки українці платитимуть за нову послугу наступного року

Розмір платежу становитиме в середньому близько 25-65 грн на місяць, залежно від будинку.

Від січня 2024 року українці отримають новий платіж у квитанціях про сплату за комунальні послуги. Жителі багатоквартирних будинків, які користуються газом, матимуть витрати, призначені для технічного обслуговування газових труб у межах під'їзду та квартири.

Про це пише видання "Обозреватель".

Починаючи від 2024 року українці платитимуть 25-65 грн на місяць за технічне обслуговування газових труб всередині будинку. Для виконання цих робіт можна найняти місцевого газового оператора або іншу компанію, яка має відповідний дозвіл.

Новий платіж за газ регулюється трьома документами, які затвердили в українському уряді: наказ Міністерства енергетики №292 від 2 вересня 2023, постанова національного регулятора (НКРЕКП) №2291 від 5 грудня 2023 року та методика розрахунку вартості технічного обслуговування, розроблена НКРЕКП.

Вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж будуть різними для різних облгазів, пояснили на порталі "Газмережі". Їх мають опублікувати на відповідних порталах облгазів. Після встановлення ціни ОСББ чи власник будинку повинні укласти відповідний стандартний договір або з місцевим оператором ГРМ, або з іншою установою, яка стежитиме за технічним станом труб.

Гроші, які українці платитимуть по третій платіжці за газ, йтимуть на технічне обслуговування:

один раз на рік — візуальний огляд газопроводів

один раз на шість місяців — перевірка на герметичність з'єднань

один раз на три роки — перевірка герметичності під тиском

один раз на рік — перевірка запірних пристроїв, автоматики, вентиляції, сигналізації тощо

Нагадаємо, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити - читайте у новині.

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