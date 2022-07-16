Три країни отримають понад 433 млн євро від ЄС на підтримку біженців з України

Країни отримають фінансування на підтримку людей, які тікають від російської агресії проти України, працевлаштування та сектор охорони здоров’я.

Євросоюз виділить Бельгії, Італії та Люксембургу додатково 433,79 млн євро на компенсацію витрат, пов'язаних з підтримкою українських біженців, та відновлення після пандемії коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.

У Бельгії 33,4 млн євро з Європейського соціального фонду (ESF) будуть спрямовані на посилення орієнтації, консультування та підтримки працевлаштування. Метою є інтеграція на ринок праці біженців з України та незахищених шукачів роботи, які втратили роботу або перебувають у нестабільних умовах зайнятості після пандемії COVID-19, зосереджуючись, зокрема, на розвитку цифрових навичок.

У Люксембурзі Фонд допомоги найбільш знедоленим отримає 390 тисяч євро для доставки додаткової продовольчої допомоги людям, які її потребують.

В Італії 136 млн євро буде надано на підтримку програми, спрямованої на зменшення тиску на систему охорони здоров’я країни, сприяння найму нових працівників охорони здоров’я та покриття витрат на додаткові години роботи. Крім того, 264 млн євро спрямують на закупівлю доз вакцин проти COVID-19.

Загалом у рамках програми REACT-EU на 2021 рік уже було виділено 40 млрд євро на допомогу державам-членам, які оговтуються від пандемії, інвестуючи в цифровий і зелений перехід, тепер приймають та інтегрують людей, які тікають від війни рф проти України. З березня 2022 року Єврокомісія також виплатила 3,5 млрд євро авансових платежів державам-членам у рамках REACT-EU.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що нові санкції ЄС проти Росії повинні стати справедливою відповіддю на терор.

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