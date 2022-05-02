Три країни відкликали своє вето на нафтове ембарго проти Росії – ЗМІ

Три країни відкликали своє вето на нафтове ембарго проти Росії – ЗМІ

Австрія, Угорщина та Словаччина, які вагалися, чи підтримувати ембарго на поставки російської нафти, відкликали вето.

Таке рішення країни ухвалили перед запровадженням шостого пакету нових санкцій Євросоюзу.

Про це пише німецьке видання ZDF.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, вирішальним фактором є те, що уряд Німеччини більше не буде гальмувати запровадження ембарго. Причиною зміни курсу Німеччини, ймовірно, є останні успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Міністр економіки Роберт Хабек оголосив, що залежність Німеччини від російської нафти була зменшена з 35 відсотків до 12 відсотків протягом восьми тижнів.

У виданні стверджують, що гальмували нафтове ембарго Угорщина, Австрія та Словаччина, а також Іспанія, Італія та Греція. За словами дипломатів, такі країни, як Словаччина та Угорщина, поки що були проти швидкої заборони на імпорт, головним чином через високу залежність від поставок російської нафти.

У південноєвропейських країнах, тим часом, очікуване підвищення цін на енергоносії після ембарго сприймається споживачами з великим занепокоєнням. Влада цих країн побоюється протестів на тлі збільшення цін на енергоносії.

Проте, навіть у разі введення ембарго, російська нафта може постачатися на європейський ринок як мінімум до осені або навіть до зими. Європа, зокрема ФРН, хоче підстрахуватися "перехідним періодом", доки знайде нові надійні джерела постачання нафти.

Раніше повідомлялося, що ЄС готує поетапне ембарго на російську нафту.

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