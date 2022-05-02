Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три країни відкликали своє вето на нафтове ембарго проти Росії – ЗМІ

Дата публікації
Перегляди
8870
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три країни відкликали своє вето на нафтове ембарго проти Росії – ЗМІ

Getty Images

Австрія, Угорщина та Словаччина, які вагалися, чи підтримувати ембарго на поставки російської нафти, відкликали вето.

Таке рішення країни ухвалили перед запровадженням шостого пакету нових санкцій Євросоюзу.

Про це пише німецьке видання ZDF.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, вирішальним фактором є те, що уряд Німеччини більше не буде гальмувати запровадження ембарго. Причиною зміни курсу Німеччини, ймовірно, є останні успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Міністр економіки Роберт Хабек оголосив, що залежність Німеччини від російської нафти була зменшена з 35 відсотків до 12 відсотків протягом восьми тижнів.

У виданні стверджують, що гальмували нафтове ембарго Угорщина, Австрія та Словаччина, а також Іспанія, Італія та Греція. За словами дипломатів, такі країни, як Словаччина та Угорщина, поки що були проти швидкої заборони на імпорт, головним чином через високу залежність від поставок російської нафти. 

У південноєвропейських країнах, тим часом, очікуване підвищення цін на енергоносії після ембарго сприймається споживачами з великим занепокоєнням. Влада цих країн побоюється протестів на тлі збільшення цін на енергоносії.

Проте, навіть у разі введення ембарго, російська нафта може постачатися на європейський ринок як мінімум до осені або навіть до зими. Європа, зокрема ФРН, хоче підстрахуватися "перехідним періодом", доки знайде нові надійні джерела постачання нафти.

Раніше повідомлялося, що ЄС готує поетапне ембарго на російську нафту.

Читайте також:

Європарламент ухвалив резолюцію щодо ембарго на російські енергоносії

Європарламент ухвалив резолюцію щодо ембарго на російські енергоносії

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація