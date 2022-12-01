Трильйон на оборону та повсякденні труднощі: які ризики для економіки України принесе 2023 рік

Економіка України зазнає колосальних збитків від російської збройної агресії. Наразі ці втрати оцінити важко, адже війна триває. Як виживатиме економіка в умовах війни – читайте прогнози НБУ, Світового банку, МВФ.

Мінфін: 2023 року очікуємо на часткове відновлення

Річний прогноз падіння реального ВВП 2022 року може становити 33-35%, у наступному році очікується зростання - 3,2%.

Економічна активність України сильно постраждала через знищення виробничих потужностей, збитки, заподіяні сільськогосподарським угіддям, а також зменшення чисельності робочої сили: понад 14 млн. українців були змушені залишити постійне місце проживання.

"Робота бізнесу в Україні абсолютно безпрецедентна. Бізнес показав, що він досить стійкий до шоків, пов'язаних з війною. Компанії сплачують податки, що дозволяє фінансувати насамперед наші військові витрати та підтримувати стабільність макрофінансової ситуації", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

МВФ: 2023 року очікується стабілізація економіки України

У МВФ вважають, що "потужним дестабілізатором" економіки є російська агресія проти України. Для самої України ціна російського вторгнення є величезною, але його наслідки простягаються далеко за межі країни.

"Крім безглуздого руйнування життів та засобів для життя, вона (російська агресія) зумовила гостру енергетичну кризу у Європі, яка призводить до різкого зростання цін та уповільнює економічну активність", - йдеться у доповіді МВФ.

Там нагадують, що у порівнянні із 2021 роком ціни на газ у Європі зросли у понад чотири рази, а російські поставки нині є меншими за 20% від того, що було минулого року.

Колосальні пошкодження інфраструктури, а останнім часом енергетичної, негативно впливають на економічну ситуацію. Тому на 2022 рік у МВФ прогнозують скорочення реальної економіки на третину. Найскладнішими будуть наступні кілька місяців, коли з початком зими руйнація енергетичної інфраструктури продовжиться.

Нагадаємо, ракетний обстріл, що стався 23 листопада, змусив зупинитися всі енергоблоки на всіх чинних АЕС України, що спричинило колосальний дефіцит електроенергії в країні.

Фото: Associated Press

Прогноз НБУ: ВВП скоротиться більш ніж на третину

Базовий прогноз НБУ має певні "upside" ризики, тобто ті ризики, реалізація яких призведе до ліпшого розвитку макроекономічних показників, ніж очікує НБУ. Жовтнева оцінка падіння ВВП 2022 року від НБУ – близько 32%. Зростання в найближчі роки буде помірним – 4–5%.

"Значні втрати робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та значні потреби в імпорті на етапі повоєнного відновлення гальмуватимуть пожвавлення економіки", – зазначається у прогнозі регулятора.

Прогнози Нацбанку базуються на припущенні, що безпекові ризики в Україні істотно послабляться від середини 2023 року. Згідно із опитуванням НБУ, у вересні "тривало пом'якшення бізнесом негативних оцінок перспектив своєї економічної діяльності на тлі адаптації до воєнних умов та пристосування населення". Іншими словами, населення та бізнес трохи адаптувалися до війни і дещо впевненіші щодо майбутнього.

Нині уряд знову поновив дискусію про зниження податків - в Офісі президента та Міністерстві економіки готують податкову реформу із умовною назвою "10-10-10".

Вона передбачає зниження:

до 10% податку на додану вартість (наразі 20%)

до 10% податку на доходи фізичних осіб (наразі 18%)

до 10% податку на прибуток підприємств (наразі 18%)

Фото: ТСН.ua

Скільки і на що уряд планує витратити 2023 року

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи наступного року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на наступний рік закладають ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету на наступний рік передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

Ця стаття видатків вже минулого року була серед пріоритетів, адже за Бюджетним кодексом на неї має йти не менше 5% ВВП країни. Російська агресія змусила український уряд значно збільшити цей показник.

Видатки на оборону

У проєкті бюджету на 2023 рік - 1,136 трлн грн або майже 50% бюджету (у бюджеті 2022 року на безпеку та оборону планували витратити 287 млрд грн)

На думку Володимира Зеленського, 2023 року варто максимально скоротити некритичні витрати. Це стосується державних підприємств, апарату й інституцій, які не допомагають обороні, економічному розвитку України та соціальному, культурному забезпеченню українців.

"Відповідно уряд має подати програму скорочення витрат на державні підприємства, апарат, інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу", — зазначив президент.

Фото: Associated Press

Згідно з прогнозами Dragon Capital, які компанія оновила 22 листопада, наступного року ВВП України знизиться ще на 5% після обвалу на 32% 2022 року. Наступного року ВВП скоротиться ще на 5%, вважають у компанії.

Водночас інвесткомпанія ICU зберегла прогноз зростання ВВП наступного року на рівні 4%.

"Наш прогноз базується на припущеннях поступового зниження інтенсивності бойових дій, покращення безпекової ситуації та часткового повернення біженців. Водночас ми не припускаємо отримання Україною репарацій та відновлення прямих іноземних інвестицій", — йдеться у звіті ICU від 25 листопада.

Бідність і повсякденні труднощі

У доповіді Світового банку говориться про те, що бідність в Україні зросте вдесятеро, а станом на кінець 2022 року один з п'яти українців, за прогнозами, житиме в бідності. У документі додають, що головними чинниками є різке зростання цін на продовольство, а також переміщення мільйонів людей, які втратили свої домівки.

Аналітики наголошують, що зростання рівня бідності буде ще більшим від прогнозованого, якщо уряди та інституції в усьому світі не зможуть надати Україні достатнього фінансування для поповнення невоєнного бюджетного дефіциту України, який є великим і невпинно зростає.

Фото: Associated Press

Відбудова під час війни

Вартість відбудови України та її економіки вже наразі сягає близько 349 мільярдів доларів США. Про це ідеться у звіті, підготовленому Світовим банком, Єврокомісією та українським урядом.

"Наслідки вторгнення відчуватимуться упродовж кількох поколінь, адже сім'ї було розділено й переміщено, порушено розвиток людського потенціалу, знищено культурну спадщину, а позитивна траєкторія розвитку економіки й рівня бідності змінилася на негативну", - йдеться у доповіді.

У доповіді Світового банку підкреслюється, що попри критичну важливість поетапного підходу до реконструкції, протягом кількох років у короткостроковій перспективі Україна потребує близько 105 мільярдів доларів для відновлення соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл та лікарень, відновлення транспортних зв'язків та підготовки до можливої нестачі енергії цієї зими.

"Дуже важливо, що Україна продовжує отримувати підтримку міжнародної спільноти для забезпечення щоденних оперативних витрат", - йдеться у звіті.

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) схвалила додаткове фінансування для України у розмірі 1,49 мільярда доларів, йдеться в повідомленні банку на сайті у ніч на середу, 8 червня. Кошти нададуть у рамках проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні".

"Кошти за цим проєктом буде використано для виплати зарплати державним службовцям і вчителям", - зазначається в релізі.

Нове фінансування є частиною пакету підтримки у понад 4 мільярди доларів від Світового банку. Близько 2 мільярди вже виплатили Україні.

В аналітичному відділі британського Economist підрахували, що війна в Україні вже призвела до втрати 1 трлн доларів у глобальному ВВП 2022 року.

Фото: Associated Press

Міжнародна допомога

До головних "донорів" українського бюджету належать ЄС, Канада, МВФ, Німеччина, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Японія та Британія.

Головним "донором", як 2022 року, будуть США, внесок яких на покриття нагальних бюджетних видатків України має становити 18 млрд доларів, а на відновлення - 6,5 млрд доларів.

Другим найбільшим "донором" має стати МВФ, допомога від якого, як очікується, складе 15 млрд доларів. ЄС дасть на покриття дефіциту бюджету майже 5 млрд доларів, а на відновлення - понад 7 млрд доларів.

Проте сподіваючись на міжнародну підтримку в таких обсягах, важливо розуміти, що нині відбувається у світовій економіці і конкретно в тих країнах, від яких Київ чекає на допомогу.

Російська агресія проти України впливає на світ через руйнування ланцюжків постачання, а також вищі ціни на сировинні товари - харчі та енергоносії, які Росія перетворила на зброю. І це не просто вже звичний набір слів. Йдеться про сотні мільярдів доларів.

Як війна далася взнаки в інших країнах?

У звіті сказано, що агресія Росії проти України вдарила по багатьох регіонах світу. За прогнозами аналітиків Світового банку, виробництво у Європі та Центральній Азії 2022 року скоротиться на 0,2%. Якщо війна загостриться, регіональне провадження може знизитися ще більше.

Через геополітичну напруженість стала можлива енергетична криза в Європі. Найсильніший удар зазнають країни із середнім і високим ступенем залежністю від імпорту природного газу для виробництва тепла.

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