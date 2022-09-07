Трильйон гривень на оборону, індексація пенсій та скорочення видатків: Зеленський - про бюджет на 2023 рік

Президент України озвучив, як формуватиметься бюджет на 2023 рік.

Це буде бюджет країни, що воює: видатки на оборону сягнуть понад трильйон гривень, очікується індексація пенсій та скорочення витрат на державні підприємства.

Про це 7 вересня у традиційному зверненні до українців сказав президент Зеленський.

"Урядовці представлять параметри проекту, але я зараз зазначу деякі важливі пункти – політично важливі пункти. Перше. Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один. Друге. Соціальні зобов’язання мають забезпечуватися в повному обсязі. Зокрема, хочу, щоб мене почули українські пенсіонери: уряду поставлено завдання наступного року так само, як і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для всіх наших пенсіонерів", - сказав президент.

Також Зеленський анонсував скорочення витрат у державному секторі.

"Щоб пройти цей час і забезпечити фінансову, соціальну стабільність, треба максимально скоротити всі некритичні видатки держави, все те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозицій", - пояснив президент.

Програма кредитування "5-7-9%" зберігається. Діятимуть також і інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників.

"Буде створений спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема за рахунок конфіскованих російських активів. Розраховую, що проект бюджету буде поданий до Верховної Ради України вчасно, як це й передбачено законом", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, експерт пояснив, за яких умов курс долара в Україні становитиме 50 гривень.

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