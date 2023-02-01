“Трішки заощадили – і відкрили магазинчик”. Шість правил успішної заощадливості, які працюють і за умов війни

Вадим Буздиган та його родина – дружина Ірина та чотирічний Максим – мешкають у Хмельницькому. Як і для більшості, війна стала для них несподіванкою, але майже не змінила рівень життя. Більше того, родина не просто зуміла вижити у складний час, але відкрила власний бізнес. Вадим впевнений, що все можливо, якщо навчитися правильно планувати та заощаджувати.

“Дуже полюбляю тараньку! Але нині вона дуже дорога. Думаю, навіщо платити за одну таку рибку 15-20 гривень. На ринку можна купити кілограм такої риби живої за 40-50 гривень, в одному кілограмі приблизно 20-30 штучок. Я її мариную, вивішую або на балконі, або в батьків в селі – і виходить смакота!”

“Надзвичайно важливо зберігати в своєму житті баланс в усьому, в тому числі і баланс із грошима, – зауважує психологиня Олена Шершньова. – Коли ви розкидаєте гроші, ви залишаєтесь ні з чим, але коли ви їх накопичуєте, то у вас зʼявляється тривога за те, що ви можете втратити те, що є. Або тривога, що ви недостатньо накопичуєте. Тобто, чим більше ви накопичуєте, тим більше зростає тривога у вашій душі”.

Правило перше – планування витрат

“Шість років тому ми з дружиною побралися, хотіли поїхати десь відпочивати, але грошей на це не вистачало, – Вадим пригадує, з чого почалася його історія накопичення коштів. – Ми вирішили заощаджувати. Випрацювали певні правила, що маємо робити, а що не робити, аби в нас все вийшло”.

“Це цільове накопичення – коли ти конкретно збираєш на подорож, – пояснює Олексій Єленков, експерт із фінансової грамотності. – Знаєш її середню ціну, робиш план накопичення. Звичайно, ціни можуть коливатися впродовж року, але в тебе 90-95% цієї суми буде зібрано”.

“Коли починається місяць, я завжди роблю плани, шо ми цього місяця маємо зробити, на що витратити. Наприклад, є такі обов’язкові витрати як комунальні. А є витрати додаткові”, – пояснює деталі планування дружина Вадима Ірина.

Правило друге: копійки – теж гроші

“В нашій сім’ї з’явилася така піала чарівна, в яку я кожен вечір складаю монетки, – каже Вадим Буздиган. – Це монетки по гривні, по 2, 5, 10, і таким чином ми збираємо на якісь покупки, які собі одразу не можемо дозволити. Або це подарунок на день народження малого чи жінки – наприклад, заправити повний бак. Це процес десь на три-чотири місяці. Я вже і дружину привчив, щоб вона кидала всю дрібноту в цю піалочку”.

“Звичка кидати гроші в скарбничку – це стратегія, яка в перспективі дає хороші накопичення, – підтримує ідею родини Буздиганів Олексій Єленков. – Наприклад, ми три місяці з цієї піали нічого не дістаємо, і в піалі за три місяці збирається хороша сума, яку можна направити на пріоритетні покупки”.

Правило третє – знижки та акції

“Я завжди бачу якісь знижки та акції в різних магазинах, – каже Вадим. – Дивлюсь на жовті цінники, бо на них завжди ціна є меншою. Можливо, це маркетинговий хід, але воно все одно притягує погляд. А ще в супермаркетах ми завжди дивимося на терміни придатності товарів”.

“В цій історії важливо, аби він був уважний і ретельно перевіряв цінники. Бо коли термін придатності спливає сьогодні, але знижка приваблива, десь 80%, цей товар варто залишити в супермаркеті, тому що він може нашкодити, – попереджає експерт з фінансової грамотності. – Це справді може бути скнарість – коли ти робиш покупку лише тому, що вона дуже вигідна і дуже дешева. Заощадлива людина цієї покупки не зробить”.

Це правило стосується як продуктів, так і одягу, який родина купує в сезон знижок.

“Речей у нас багато, – показує родинну шафу Вадим Буздиган. – Ходимо купувати й оновлювати гардероб двічі на рік. Дивимося в різних стокових магазинах. Наприклад, оці туфлі я придбав за 2 тисячі гривень. Потім дивлюся на сайті – бачу ціну 250 доларів. Це в 5 разів дорожче! Гадаю, варто обирати щось якісне, брендове і недороге”.

“В правилі оновлювати гардероб двічі на рік є одна рекомендація – перевіряйте та порівнюйте ціни. Одна й та сама річ може мати як мінімум різну знижку. Перевіряйте максимум варіантів”, – радить Олексій Єленков.

Не нехтуйте ринками, бо там можна торгуватись

“Ми знаємо, куди можна піти, де можна придбати іграшки за оптовими цінами, не переплачуючи за приємні емоції дитини, – каже Вадим – В нас гуртовий ринок один з найбільших в Україні, і ми як місцеві маємо там багато знайомих”.

“Це добре, коли людина може дозволити собі прийти поторгуватися і отримати результат, – підтримує Вадима Олексій Єлєнков. – Він отримує результат, бо шукає можливості і знаходить їх. Це дає позитивний результат для їхнього сімейного бюджету”.

Спершу думати, а потім купувати

“Обираючи автівку, ми хотіли купити певний автомобіль, але таки вирішили ще подумати. І дійсно, подумали та обрали інший, і цей автомобіль виявився ще кращим, бо він працює на спиртовому бензині і ще гібридний. Бензин на етиловому спирті – він приблизно на 15 гривень дешевше, ніж звичайний. І сила двигуна не зменшується. Тобто, їде так само, але витрачаєш на це менше грошей”, – розповідає Вадим Буздиган.

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“Ідея подивитися, дізнатися ціну, відчути і подумати мені дуже відгукується, але робіть мінімум добу паузи, – радить експерт з фінбезпеки. – А потім поставте собі питання: мені це дійсно потрібно чи можна без цього зараз обійтися? Або краще сплануйте цю покупку, аби вона не зашкодила сімейному бюджету”.

Заощаджуй, щоб інвестувати

“Трішки заощадили – зібралась певна сума, і ми відкрили магазинчик, який навесні торгує квітами, а зараз ялинками, – розповідає про свій бізнес Вадим. – Продавця не наймаємо, то я продаю, то моя дружина. Тож витрати на продавця залишаються в сім’ї, і так ми економимо. В день прибуток десь 8-10 тисяч гривень”.

“Тут сім’ї Буздиган взагалі компліменти, тому що ідеальна мета усіх заощаджень та накопичень – аби ці заощадження почали працювати, – каже Олексій Єленков. – І дійсно, вони довгостроково планували, заощаджували, і в них з’явилась можливість відкрити магазин. Це історія про те, що гроші, які вони зберегли, почали на них працювати. Тобто у них додаткові можливості з’явилися”.

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“Перш ніж щось робити, треба розуміти, для чого це вам потрібно, – зауважує психологиня Олена Шершньова. – Якщо ви просто поставите собі жорсткі рамки заощадження, це буде стрес. Якщо ж ви поясните собі, для чого це вам потрібно, які переваги вам це дасть, нащо вам воно, тоді вам буде простіше адаптуватися до нових умов”.