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“Трішки заощадили – і відкрили магазинчик”. Шість правил успішної заощадливості, які працюють і за умов війни

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“Трішки заощадили – і відкрили магазинчик”. Шість правил успішної заощадливості, які працюють і за умов війни

Заощадливість чи скнарість? Як навчитися правильно економити без шкоди для емоційного стану?

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Вадим Буздиган та його родина – дружина Ірина та чотирічний Максим – мешкають у Хмельницькому. Як і для більшості, війна стала для них несподіванкою, але майже не змінила рівень життя. Більше того, родина не просто зуміла вижити у складний час, але відкрила власний бізнес. Вадим впевнений, що все можливо, якщо навчитися правильно планувати та заощаджувати. 

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“Дуже полюбляю тараньку! Але нині вона дуже дорога. Думаю, навіщо платити за одну таку рибку 15-20 гривень. На ринку можна купити кілограм такої риби живої за 40-50 гривень, в одному кілограмі приблизно 20-30 штучок. Я її мариную, вивішую або на балконі, або в батьків в селі  – і виходить смакота!”

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“Надзвичайно важливо зберігати в своєму житті баланс в усьому, в тому числі і баланс із грошима, – зауважує психологиня Олена Шершньова. – Коли ви розкидаєте гроші, ви залишаєтесь ні з чим, але коли ви їх накопичуєте, то у вас зʼявляється тривога за те, що ви можете втратити те, що є. Або тривога, що ви недостатньо накопичуєте. Тобто, чим більше ви накопичуєте, тим більше зростає тривога у вашій душі”. 

Правило перше – планування витрат

“Шість років тому ми з дружиною побралися, хотіли поїхати десь відпочивати, але грошей на це не вистачало, – Вадим пригадує, з чого почалася його історія накопичення коштів. – Ми вирішили заощаджувати. Випрацювали певні правила, що маємо робити, а що не робити, аби в нас все вийшло”. 

“Це цільове накопичення – коли ти конкретно збираєш на подорож, – пояснює Олексій Єленков, експерт із фінансової грамотності. – Знаєш її середню ціну, робиш план накопичення. Звичайно, ціни можуть коливатися впродовж року, але в тебе 90-95% цієї суми буде зібрано”. 

“Коли починається місяць, я завжди роблю плани, шо ми цього місяця маємо зробити, на що витратити. Наприклад, є такі обов’язкові витрати як комунальні. А є витрати додаткові”, – пояснює деталі планування дружина Вадима Ірина.  

Правило друге: копійки – теж гроші

“В нашій сім’ї з’явилася така піала чарівна, в яку я кожен вечір складаю монетки, – каже Вадим Буздиган. – Це монетки по гривні, по 2, 5, 10, і таким чином ми збираємо на якісь покупки, які собі одразу не можемо дозволити. Або це подарунок на день народження малого чи жінки – наприклад, заправити повний бак. Це процес десь на три-чотири місяці. Я вже і дружину привчив, щоб вона кидала всю дрібноту в цю піалочку”.  

“Звичка кидати гроші в скарбничку – це стратегія, яка в перспективі дає хороші накопичення, – підтримує ідею родини Буздиганів Олексій Єленков. – Наприклад, ми три місяці з цієї піали нічого не дістаємо, і в піалі за три місяці збирається хороша сума, яку можна направити на пріоритетні покупки”. 

Правило третє – знижки та акції

“Я завжди бачу якісь знижки та акції в різних магазинах, – каже Вадим. – Дивлюсь на жовті цінники, бо на них завжди ціна є меншою. Можливо, це маркетинговий хід, але воно все одно притягує погляд. А ще в супермаркетах ми завжди дивимося на терміни придатності товарів”. 

“В цій історії важливо, аби він був уважний і ретельно перевіряв цінники. Бо коли термін придатності спливає сьогодні, але знижка приваблива, десь 80%, цей товар варто залишити в супермаркеті, тому що він може нашкодити, – попереджає експерт з фінансової грамотності. – Це справді може бути скнарість – коли ти робиш покупку лише тому, що вона дуже вигідна і дуже дешева. Заощадлива людина цієї покупки не зробить”. 

Це правило стосується як продуктів, так і одягу, який родина купує в сезон знижок. 

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“Речей у нас багато, – показує родинну шафу Вадим Буздиган. –  Ходимо купувати й оновлювати гардероб двічі на рік. Дивимося в різних стокових магазинах. Наприклад, оці туфлі я придбав за 2 тисячі гривень. Потім дивлюся на сайті – бачу ціну 250 доларів. Це в 5 разів дорожче! Гадаю, варто обирати щось якісне, брендове і недороге”.

“В правилі оновлювати гардероб двічі на рік є одна рекомендація – перевіряйте та порівнюйте ціни. Одна й та сама річ може мати як мінімум різну знижку. Перевіряйте  максимум варіантів”, – радить Олексій Єленков. 

Не нехтуйте ринками, бо там можна торгуватись

“Ми знаємо, куди можна піти, де можна придбати іграшки за оптовими цінами, не переплачуючи за приємні емоції дитини, – каже Вадим –  В нас гуртовий ринок один з найбільших в Україні, і ми як місцеві маємо там багато знайомих”. 

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“Це добре, коли людина може дозволити собі прийти поторгуватися і отримати результат, – підтримує Вадима Олексій Єлєнков. – Він отримує результат, бо шукає можливості і знаходить їх. Це дає позитивний результат для їхнього сімейного бюджету”.  

Спершу думати, а потім купувати

“Обираючи автівку, ми хотіли купити певний автомобіль, але таки вирішили ще подумати. І дійсно, подумали та обрали інший, і цей автомобіль виявився ще кращим, бо він працює на спиртовому бензині і ще гібридний. Бензин на етиловому спирті – він приблизно на 15 гривень дешевше, ніж звичайний. І сила двигуна не зменшується. Тобто, їде так само, але витрачаєш на це менше грошей”, – розповідає Вадим Буздиган. 

“Ідея подивитися, дізнатися ціну, відчути і подумати мені дуже відгукується, але робіть мінімум добу паузи, – радить експерт з фінбезпеки. – А потім поставте собі питання: мені це дійсно потрібно чи можна без цього зараз обійтися? Або краще сплануйте цю покупку, аби вона не зашкодила сімейному бюджету”. 

Заощаджуй, щоб інвестувати

“Трішки заощадили – зібралась певна сума, і ми відкрили магазинчик, який навесні торгує квітами, а зараз ялинками, – розповідає про свій бізнес Вадим. – Продавця не наймаємо, то я продаю, то моя дружина. Тож витрати на продавця залишаються в сім’ї, і так ми економимо. В день прибуток десь 8-10 тисяч гривень”. 

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“Тут сім’ї Буздиган взагалі компліменти, тому що ідеальна мета усіх заощаджень та накопичень – аби ці заощадження почали працювати, – каже Олексій Єленков. – І дійсно, вони довгостроково планували, заощаджували, і в них з’явилась можливість відкрити магазин. Це історія про те, що гроші, які вони зберегли, почали на них працювати. Тобто у них додаткові можливості з’явилися”.

“Перш ніж щось робити, треба розуміти, для чого це вам потрібно, – зауважує  психологиня Олена Шершньова. – Якщо ви просто поставите собі жорсткі рамки заощадження, це буде стрес. Якщо ж ви поясните собі, для чого це вам потрібно, які переваги вам це дасть, нащо вам воно, тоді вам буде простіше адаптуватися до нових умов”.

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