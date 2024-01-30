Труханов показав свої декларації за два роки: позичив у мами $200 тис.

У декларації за 2021 рік вказано, що вітчим міського голови Одеси подарував його матері 11,5 млн грн.

Мер Одеси Геннадій Труханов вказав у своїх деклараціях, що його матері подарували понад 11 млн грн, і що він на початку повномасштабної війни позичив у неї 200 тис. дол.

Про це свідчить інформація в деклараціях Труханова за 2021 та 2022 роки на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.

НАЗК опублікувало декларації про доходи мера Одеси і його родини за 2021 та 2022 роки. Так, у декларації Труханова за 2021 рік вказано, що його вітчим Микола Данилюк подарував матері міського голови 11,5 млн грн. Зауважимо, що в декларації Труханова за 2019 рік вітчим не згадувався.

Прибутки родини мера Одеси за 2021 рік становили:

277 913 грн – зарплата Труханова,

34 198 грн – пенсія його матері,

10 731 грн – дохід матері від надання майна в оренду,

1 188 007 грн – дохід матері від цінних паперів,

11 577 213 грн – подарунок матері від вітчима,

97 664 грн – пенсія вітчима.

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Труханов також задекларував 66 723 грн готівки і вказав, що зберігає на банківських рахунках 350 925 грн, 2 526 дол. та 16 423 євро.

Відповідно до декларації, мама мера Одеси зберігала готівку в розмірі 1 033 840 грн та 658 000 дол. На банківських рахунках жінки було 44 782 євро та понад 150 тис. грн.

У декларації за 2022 рік Труханов вказав, що у квітні позичив у мами 200 тис. дол.

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Задекларовані прибутки родини за 2022 рік:

285 574 грн – зарплата Труханова,

41 170 – пенсія його матері,

10 731 грн – дохід матері від надання майна в оренду,

2 646 – соцвиплати матері,

110 464 грн – пенсія вітчима.

Окрім того, Труханов задекларував готівку в розмірі 355 913 грн та 180 000 дол. і вказав, що на його банківських рахунках було 418 777 грн, 2 526 дол. та 16 247 євро.

Мама одеського міського голови задекларувала 846 740 грн та 502 782 дол. готівки і ще 29 484 грн на рахунках у банку. Відповідно до декларації, вітчим Труханова зберігає в банку 774 грн.

Зауважимо, що в декларації Труханова не вказані доходи та майно колишньої дружини та їхніх спільних дітей.

Нагадаємо, 2019 року щодо Труханова було відкрито провадження за підозрою у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях протягом 2015-2016 років. Суми в них відрізнялися від достовірних на понад 33 млн грн та 18 млн грн. Однак 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо Труханова за брехню у декларації.

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