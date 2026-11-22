В Україні зафіксували точкове зменшення цін на пальне / © Associated Press

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У неділю, 22 листопада, в Україні зафіксували точкове здешевлення пального на АЗС. Нові ціни виставили мережі WOG, SOCAR та "Укрнафта". Натомість вартість на заправках OKKO та UPG залишилася без змін.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Ситуація на ринку

SOCAR другий день поспіль знижує ціни. Ціну скинули ще по 1,00 грн/л на більшість видів бензину та дизелю. У результаті стандартний А-95 у мережі опустився нижче психологічної позначки у 90 гривень — до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевшав до 92,90 грн/л. Дизель NANO відтепер коштує 104,00 грн/л, а NANO Extro — 107,00 грн/л.

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Мережа WOG знизила вартість обох марок дизельного пального на 1,00 грн/л — стандартне ДП Євро-5 подешевшало до 101,90 грн/л, а фірмовий ДП Mustang — до 104,90 грн/л.

В "Укрнафті" подешевшав А-92 на 1,00 грн/л — до 79,90 грн/л, опустивши його нижче 80-гривневого рубежу.

Оператори OKKO та UPG залишили цінники на всі види пального на рівні попереднього дня. Вартість скрапленого газу також не змінилася в жодній із моніторингових мереж.

Ціни на бензин, дизель та автогаз на АЗС 22 листопада / © РБК-Україна

Ціни на бензин, дизель та автогаз на АЗС 22 листопада

OKKO

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Бензин Pulls 100: 98,90 грн

Бензин Pulls 95: 91,90 грн

Бензин А-95 Євро: 88,90 грн

ДП Pulls: 105,90 грн

ДП Євро: 102,90 грн

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 98,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн

Бензин 95 Євро: 88,90 грн

ДП Mustang: 104,90 грн (-1 грн)

ДП Євро-5: 101,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,90 грн

Бензин NANO 95: 92,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 89,90 грн (-1 грн)

ДП NANO Extro: 107,00 грн (-1 грн)

ДП NANO: 104,00 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

Бензин А-92: 79,90 грн (-1 грн)

ДП (Energy): 98,90 грн

ДП: 98,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG

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Бензин UPG 100: 95,90 грн

Бензин UPG 95: 84,90 грн

Бензин A-95: 82,90 грн

ДП upgDIESEL: 100,90 грн

ДП EURO DIESEL: 98,44 грн

Газ: 61,90 грн

Нагадаємо, економіст Олег Устенко вважає, що в Україні протягом найближчих двох тижнів можуть знизитися ціни на бензин і дизельне пальне. За його словами, ціни на пальне в Україні можуть знизитися на 20% від нинішньої вартості.

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