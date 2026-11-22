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Три популярні мережі АЗС скинули ціни на бензин та дизель: скільки коштує пальне 22 листопада
Пальне в Україні втрачає в ціні. На окремих українських АЗС подешевшали бензин та дизель.
У неділю, 22 листопада, в Україні зафіксували точкове здешевлення пального на АЗС. Нові ціни виставили мережі WOG, SOCAR та "Укрнафта". Натомість вартість на заправках OKKO та UPG залишилася без змін.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Ситуація на ринку
SOCAR другий день поспіль знижує ціни. Ціну скинули ще по 1,00 грн/л на більшість видів бензину та дизелю. У результаті стандартний А-95 у мережі опустився нижче психологічної позначки у 90 гривень — до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевшав до 92,90 грн/л. Дизель NANO відтепер коштує 104,00 грн/л, а NANO Extro — 107,00 грн/л.
Мережа WOG знизила вартість обох марок дизельного пального на 1,00 грн/л — стандартне ДП Євро-5 подешевшало до 101,90 грн/л, а фірмовий ДП Mustang — до 104,90 грн/л.
В "Укрнафті" подешевшав А-92 на 1,00 грн/л — до 79,90 грн/л, опустивши його нижче 80-гривневого рубежу.
Оператори OKKO та UPG залишили цінники на всі види пального на рівні попереднього дня. Вартість скрапленого газу також не змінилася в жодній із моніторингових мереж.
Ціни на бензин, дизель та автогаз на АЗС 22 листопада
OKKO
Бензин Pulls 100: 98,90 грн
Бензин Pulls 95: 91,90 грн
Бензин А-95 Євро: 88,90 грн
ДП Pulls: 105,90 грн
ДП Євро: 102,90 грн
Газ: 64,90 грн
WOG
Бензин 100: 98,90 грн
Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн
Бензин 95 Євро: 88,90 грн
ДП Mustang: 104,90 грн (-1 грн)
ДП Євро-5: 101,90 грн (-1 грн)
Газ: 63,50 грн
SOCAR
Бензин NANO 100: 99,90 грн
Бензин NANO 95: 92,90 грн (-1 грн)
Бензин А-95: 89,90 грн (-1 грн)
ДП NANO Extro: 107,00 грн (-1 грн)
ДП NANO: 104,00 грн (-1 грн)
Газ: 64,90 грн
"Укрнафта"
Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
Бензин А-95: 82,90 грн
Бензин А-92: 79,90 грн (-1 грн)
ДП (Energy): 98,90 грн
ДП: 98,90 грн
Газ: 61,90 грн
UPG
Бензин UPG 100: 95,90 грн
Бензин UPG 95: 84,90 грн
Бензин A-95: 82,90 грн
ДП upgDIESEL: 100,90 грн
ДП EURO DIESEL: 98,44 грн
Газ: 61,90 грн
Нагадаємо, економіст Олег Устенко вважає, що в Україні протягом найближчих двох тижнів можуть знизитися ціни на бензин і дизельне пальне. За його словами, ціни на пальне в Україні можуть знизитися на 20% від нинішньої вартості.